Ostsee statt Persischer Golf: Tausende Aida-Urlauber müssen umplanen

Das Kreuzfahrt-Unternehmen hat aus Sicherheitsgründen alle Orientreisen mit der Aida prima abgesagt. Andere Reedereien fahren noch. Anwälte sehen Chancen auf Schadenersatz.

Schlechte Nachrichten für Kreuzfahrer: Nachdem Aida Cruises schon im vergangenen Jahr durch den Konflikt im Roten Meer viele Fahrten storniert hat, müssen Tausende Menschen nun erneut ihre Urlaubspläne ändern. Das Unternehmen schickt die „Aida prima“ zwischen Oktober und April nicht wie geplant auf Orientreise mit Stopps unter anderem in...