Reisetipp: Asturien - das kleine spanische Fürstentum am Atlantik

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Luarca an der Atlantikküste in der Nachmittagssonne. Der Ort gilt als der hellste an der Costa Verde.
Luarca an der Atlantikküste in der Nachmittagssonne. Der Ort gilt als der hellste an der Costa Verde. Bild: Thomas Schade
Auf der Suche nach der besten Welle landeten die australischen Surf-Brüder Gulley an den Buchten von Tapia de Casariego. Sie begründeten den Sport in Spanien mit.
Auf der Suche nach der besten Welle landeten die australischen Surf-Brüder Gulley an den Buchten von Tapia de Casariego. Sie begründeten den Sport in Spanien mit. Bild: Thomas Schade
Der gebürtige Österreicher Friedrich Bramsteidl erklärt die Wirkungsweise des wassergetriebenen Eisenhammers.
Der gebürtige Österreicher Friedrich Bramsteidl erklärt die Wirkungsweise des wassergetriebenen Eisenhammers. Bild: Thomas Schade
Ein Haus in Teixois in den kanabrischen Bergen. Typisch sind die seit Jahrhunderten Aus Kalkstein gebauten Wohnhäuser und Stützmauern.
Ein Haus in Teixois in den kanabrischen Bergen. Typisch sind die seit Jahrhunderten Aus Kalkstein gebauten Wohnhäuser und Stützmauern. Bild: Thomas Schade
Luarca an der Atlantikküste in der Nachmittagssonne. Der Ort gilt als der hellste an der Costa Verde.
Luarca an der Atlantikküste in der Nachmittagssonne. Der Ort gilt als der hellste an der Costa Verde. Bild: Thomas Schade
Auf der Suche nach der besten Welle landeten die australischen Surf-Brüder Gulley an den Buchten von Tapia de Casariego. Sie begründeten den Sport in Spanien mit.
Auf der Suche nach der besten Welle landeten die australischen Surf-Brüder Gulley an den Buchten von Tapia de Casariego. Sie begründeten den Sport in Spanien mit. Bild: Thomas Schade
Der gebürtige Österreicher Friedrich Bramsteidl erklärt die Wirkungsweise des wassergetriebenen Eisenhammers.
Der gebürtige Österreicher Friedrich Bramsteidl erklärt die Wirkungsweise des wassergetriebenen Eisenhammers. Bild: Thomas Schade
Ein Haus in Teixois in den kanabrischen Bergen. Typisch sind die seit Jahrhunderten Aus Kalkstein gebauten Wohnhäuser und Stützmauern.
Ein Haus in Teixois in den kanabrischen Bergen. Typisch sind die seit Jahrhunderten Aus Kalkstein gebauten Wohnhäuser und Stützmauern. Bild: Thomas Schade
Reise
Reisetipp: Asturien - das kleine spanische Fürstentum am Atlantik
Von Thomas Schade
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spektakuläre Steilküsten, kleine Buchten, voralpenländische Bergwelten - das ist der Westen Asturiens. Man sollte ihn mit dem Auto oder dem Camper bereisen.

Was haben der Nobelpreisträger Severo Ochoa, eine australische Surflegende und ein österreichischer Kunstschmied gemeinsam? Zu ganz unterschiedlichen Zeiten verloren alle drei ihr Herz an Asturien – das kleine spanische Fürstentum am Atlantik. Vom Norden her branden die Wellen der Biskaya an die spektakuläre Steilküste, die hier Costa Verde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
10.11.2025
6 min.
Reisetipp: Harte Sachen made in Dänemark
Bøgsted Rende ist ein schöner Aussichtspunkt im Nationalpark Thy.
Dänemarks größte Wildnis, Skandinaviens mächtigste Bunker, Weltklasse-Wellen und Spitzen-Whisky – das alles gibt es in Thy im Nordwesten Jütlands auf kleinem Raum.
Sylvia Miskowiec
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
30.08.2025
6 min.
Wandern auf Menorca - 185 Kilometer durch fast unberührte Landschaft
Auf dem Camí de Cavalls haben Wanderer oft das Meer im Blick.
Ein verfallener Patrouillenweg wurde für Wanderer hergerichtet - und bietet oft schöne Ausblicke auf Buchten und Meer.
Roland Motz
Mehr Artikel