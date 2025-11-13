Reisetipp: Asturien - das kleine spanische Fürstentum am Atlantik

Spektakuläre Steilküsten, kleine Buchten, voralpenländische Bergwelten - das ist der Westen Asturiens. Man sollte ihn mit dem Auto oder dem Camper bereisen.

Was haben der Nobelpreisträger Severo Ochoa, eine australische Surflegende und ein österreichischer Kunstschmied gemeinsam? Zu ganz unterschiedlichen Zeiten verloren alle drei ihr Herz an Asturien – das kleine spanische Fürstentum am Atlantik. Vom Norden her branden die Wellen der Biskaya an die spektakuläre Steilküste, die hier Costa Verde...