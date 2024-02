Reisetipp Davos: Skifahren auf dem Zauberberg

In der Literatur, Weltpolitik und im Film spielt Davos eine tragende Rolle. Der Ort in den Schweizer Alpen ist aber vor allem ein Wintersportgebiet, das mit einigen Tricks gar nicht so teuer ist.

Ein Stahlseil zieht die alte Standseilbahn Meter für Meter weiter hinauf in die Vergangenheit. Oben neben der Bergstation auf einem Hochplateau thront die Schatzalp. Den Fernblick von der Sonnenterrasse des Hotels über Davos auf die Alpenspitzen haben schon viele Berühmtheiten genossen - auch solche, die es nur in Büchern gibt. Hans Castorp...