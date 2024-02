Reisetipp Finnland: Der Natur ganz nah - mit dem einzigen indigenen Volk Europas

Nächte, die zum Tag werden und Waldbaden in ursprünglicher Natur: Der Norden Finnlands lädt zum Draußensein ein – egal, ob zu Fuß, auf dem Rad oder im Boot. Die naturverbundenen Samen machen es vor.

Es ist schon nach Mitternacht, doch der Körper will das nicht glauben. Auch wenn sich die Sonne hinter den Wolken versteckt, so ist es noch taghell in dieser Julinacht in Finnlands Norden. In Lappland wird es während der "nächtelosen Nächte" nie so ganz dunkel. Für Mitteleuropäer ist das ungewohnt. Doch wenn man noch nicht schlafen kann,...