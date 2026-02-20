Reisetipp für hartgesottene Winterliebhaber: In Québec wird der Winter gefeiert

Kanufahren im Treibeis, Eisklettern am Wasserfall und Karneval im Schnee: Die Kanadier lieben ihren Winter und kosten ihn auf alle denkbaren Weisen aus. Und wir? Landen im Straßengraben.

Wir haben keine Chance. Auf spiegelglatter Straße schlittert der Chrysler urplötzlich ganz sanft, aber boshaft konstant nach rechts. Bohrt sich dort in die Schneewehe, die den Straßengraben mehr als aufgefüllt hat. Und kippt im weichen Weiß langsam seitlich weg. Wir sitzen fest. Frontscheibe und rechte Flanke stecken im Schnee. Das Fahrzeug... Wir haben keine Chance. Auf spiegelglatter Straße schlittert der Chrysler urplötzlich ganz sanft, aber boshaft konstant nach rechts. Bohrt sich dort in die Schneewehe, die den Straßengraben mehr als aufgefüllt hat. Und kippt im weichen Weiß langsam seitlich weg. Wir sitzen fest. Frontscheibe und rechte Flanke stecken im Schnee. Das Fahrzeug...