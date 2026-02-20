MENÜ
  • Reisetipp für hartgesottene Winterliebhaber: In Québec wird der Winter gefeiert

Mit entfesselter Huskymeute durch verzuckerte Winterwälder sausen – ein irres Vergnügen.
Mit entfesselter Huskymeute durch verzuckerte Winterwälder sausen – ein irres Vergnügen. Bild: Francis Gagnon
Auch Eisfischen ist in Québec ausgesprochen populär.
Auch Eisfischen ist in Québec ausgesprochen populär. Bild: Loïc Lagarde
Eisklettern am Wasserfall von Montmorency ist nicht nur faszinierend für die Kraxel-Profis.
Eisklettern am Wasserfall von Montmorency ist nicht nur faszinierend für die Kraxel-Profis. Bild: Francis Gagnon
Kalt? Quatsch! Ein Bad im Schnee gehört zum Winter-Karneval dazu.
Kalt? Quatsch! Ein Bad im Schnee gehört zum Winter-Karneval dazu. Bild: Tourisme Quebec
Die Drinks im Eishotel werden selbstverständlich serviert in Gläsern aus Eis.
Die Drinks im Eishotel werden selbstverständlich serviert in Gläsern aus Eis. Bild: Renaud Philippe
Spektakulärer Höhepunkt des Winterkarnevals ist das legendäre Bootsrennen auf dem mit Eisschollen bedeckten St. Lorenz-Strom.
Spektakulärer Höhepunkt des Winterkarnevals ist das legendäre Bootsrennen auf dem mit Eisschollen bedeckten St. Lorenz-Strom. Bild: Tourisme Quebec
Québec ist eine Provinz in der Osthälfte Kanadas. Die gleichnamige Stadt sowie Montreal sind die beiden größten dortigen Städte.
Québec ist eine Provinz in der Osthälfte Kanadas. Die gleichnamige Stadt sowie Montreal sind die beiden größten dortigen Städte. Bild: Tilo Steiner
Reise
Reisetipp für hartgesottene Winterliebhaber: In Québec wird der Winter gefeiert
Von Ekkehart Eichler
Kanufahren im Treibeis, Eisklettern am Wasserfall und Karneval im Schnee: Die Kanadier lieben ihren Winter und kosten ihn auf alle denkbaren Weisen aus. Und wir? Landen im Straßengraben.

Wir haben keine Chance. Auf spiegelglatter Straße schlittert der Chrysler urplötzlich ganz sanft, aber boshaft konstant nach rechts. Bohrt sich dort in die Schneewehe, die den Straßengraben mehr als aufgefüllt hat. Und kippt im weichen Weiß langsam seitlich weg. Wir sitzen fest. Frontscheibe und rechte Flanke stecken im Schnee. Das Fahrzeug...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
