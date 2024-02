Reisetipp Tiroler Zugspitz Arena: Aller guten Dinge sind sieben

Die Tiroler Zugspitz Arena vereint sieben Orte und sieben Skigebiete. Doch auch die Alternativen zur Piste werden beliebter.

Die Dunkelheit hat sich über die Tiroler Alpen gelegt. Stille. Nur ein Ast knackt irgendwo in der Ferne. Vielleicht ein Reh oder gar ein Hirsch? "Jetzt könnt ihr eure Ausrüstung anlegen", sagt Birgit Standke. Sie ist Bergwanderführerin und an diesem Tag in besonderer Mission unterwegs: mit einer Gruppe Touristen auf Vollmondwanderung abseits...