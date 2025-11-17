Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am kommenden Wochenende (21. bis 23. November) soll es auf deutschen Autobahnen weitgehend entspannt bleiben.
Am kommenden Wochenende (21. bis 23. November) soll es auf deutschen Autobahnen weitgehend entspannt bleiben.
Reise
Ruhe vor dem Weihnachtsturm auf den Autobahnen
Wenig Reiseverkehr, aber Pendler, Baustellen und erste Schneeflocken. Welche Strecken zur Geduldsprobe werden – und was in Österreich und an den Grenzen zu beachten ist.

Berlin.

Sie wollen es kurz und knapp? Bitteschön: Die Verkehrslage auf den Autobahnen des Landes am kommenden Wochenende (21. bis 23. November) schätzt der Auto Club Europa (ACE) "als weitgehend entspannt ein". Auch der ADAC erwartet nur eine "mäßige Staugefahr" - größere Verkehrsbehinderungen seien nur in Ausnahmefällen zu erwarten.

So sind aktuell keine Bundesländer in den Ferien und selbst regionale Feiertage stehen nicht bevor. Weitgehend dürfte es daher entspannt zugehen. Aber natürlich gibt es klassische Staugefahren, etwa durch den Berufs- und Wochenendpendelverkehr am Freitagnachmittag. Länger kann es auch im Bereich einer der zahlreichen Baustellen und wegen Vollsperrungen dauern.

Auf herbstliche bis winterliche Witterung einstellen

Ebenso können witterungsbedingte Störungen wie Nebel oder rutschige Straßen durch Laub und Niederschlag dafür sorgen, dass es mancherorts etwas länger dauert. Vereinzelt drohen Schnee und Eisglätte. Die Fahrweise und die Ausrüstung des Autos sind stets den Umständen anzupassen.

Wer mit dem Auto in die Innenstädte möchte, sollte sich bis Weihnachten auf stetig wachsenden Ansturm gefasst machen. Die Adventszeit steht vor der Tür und lockt viele zum Einkaufsbummel und zu Weihnachtsmarktbesuchen. 

ACE und ADAC erwarten auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1Lübeck – Hamburg – Bremen und Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln
A 2Oberhausen – Hannover
A 3Nürnberg – Würzburg – Frankfurt – Köln und Duisburg – Oberhausen
A 4Köln – Olpe
A 5Frankfurt/Main – Heidelberg – Karlsruhe – Basel
A 6Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
A 7Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg
A 8Salzburg – München – Stuttgart – Karlsruhe
A 9München – Nürnberg 
A 10Berliner Ring
A 12Frankfurt/Oder – Berlin
A 13Dresden – Berlin
A 23Hamburg Richtung Heide
A 24Hamburg Richtung Schwerin
A 27 Bremen – Bremerhaven 
A 40 Dortmund – Essen
A 42Dortmund – Kamp-Lintfort
A 44Dortmund – Kassel 
A 49Gießen – Kassel
A 81Singen – Stuttgart – Heilbronn - Würzburg
A 93Rosenheim – Kiefersfelden
A 95Garmisch-Partenkirchen – München 
A 99Umfahrung München

Auch in Österreich und in der Schweiz ist mit einem in der Regel ruhigen Verkehrsaufkommen zu rechnen - das beinhaltet auch wie in Deutschland den klassischen Berufsverkehr am Freitagnachmittag sowie Verzögerungen in Baustellenbereichen, bei wetterbedingten Störungen oder nach Unfällen.

Weiterhin Stauschwerpunkte auf Österreichs Autobahnen

Aber es gibt aber auch Ausnahmen: Die Lage bleibt auf wichtigen Autobahnen in Österreich aufgrund von Baustellen weiterhin mancherorts schwierig. Das gilt etwa für die Brennerautobahn aufgrund der Generalsanierung der Luegbrücke. Aktuell steht bis Jahresende je Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Daher kann es laut ACE zu Stoßzeiten immer wieder zu Verzögerungen und Staus kommen. Der ADAC stellt online weitere Informationen bereit.

Auch auf dem nicht mehr grundsätzlich gesperrten Reschenpass (B 180) ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen. Die Verkehrsführung erfolgt abschnittsweise ampelgesteuert jeweils auf nur einer Fahrspur. 

Zudem macht der ADAC auf die Baustelle zwischen Voralpenkreuz und St. Michael (Pyhrnautobahn) und auf Baustellen in mehreren Abschnitten der Tauernautobahn aufmerksam.

Wartezeiten an den Grenzen sind weiter möglich

Seit Anfang Mai wurden die Einreisekontrollen an allen deutschen Grenzen verschärft. Allerdings soll der Pendel- und Reiseverkehr laut ADAC möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Kontrollen seien stichprobenartig, nicht alle Fahrzeuge würden angehalten.

Dennoch kann es speziell an den Übergängen von Österreich – Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) – zu Wartezeiten kommen.

Die aktuellen Reisezeiten in Echtzeit lassen sich für viele wichtige Transitkorridore des österreichischen Autobahnnetzes in nördlicher und südlicher Richtung auf der Internetseite der Asfinag ansehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
