Rund um die Windmühlen: Entschleunigen im Achterhoek

Kühe auf der Radpiste, Mühlen ohne Insta-Hype und ein Chefkoch mit Kaviar statt Frikandel: Der Achterhoek überrascht abseits der Touristenmassen.

Borculo. Ja, was ist das denn? "Let op! Er kann nog een koe aankommen" – "Aufgepasst! Es kann noch eine Kuh kommen", warnt ein Verkehrsschild am Radweg zwischen dem Städtchen Borculo und dem Dorf Geesteren. Wie bestellt trottet schwarzbuntes Milchvieh von einer Weide quer über die Radpiste zur gegenüberliegenden Wiese.

Im Achterhoek läuft alles langsamer. Grasgrüne Kuhweiden und Waldstücke prägen das Bild, die Tiere haben Vorfahrt. Blitzsaubere Dörfer liegen verstreut im platten Land. Bauerngehöfte werden umrahmt von Eichen und Buchen. Traktoren tuckern über schmale Landstraßen.

Das entschleunigt und kann Großstädter zum Herunterkommen bewegen. Nur müsste man wissen, dass dieser Landstrich existiert.

Radtouristen sind hier besser vorsichtig: Kühe könnten den Weg kreuzen, mahnt das Schild. Bild: Bernd F. Meier/dpa-tmn Radtouristen sind hier besser vorsichtig: Kühe könnten den Weg kreuzen, mahnt das Schild. Bild: Bernd F. Meier/dpa-tmn

Ein übersehener Landstrich

Nicht mal zwei Autostunden von Köln oder Düsseldorf entfernt, ist der Achterhoek, was übersetzt in etwa "hintere Ecke der Niederlande" bedeutet, für viele Touristen ein weißer Fleck: Die meisten Reisenden rauschen auf der Autobahn vorbei, direkt zur Nordseeküste, den Watteninseln oder in die Metropolregion Amsterdam.

Dabei hat der Achterhoek etwas zu bieten, das anderenorts Touristenmassen anzieht: Windmühlen. Wer Holland kennt, kennt die berühmten Windmühlen von Kinderdijk, Teil des Unesco-Welterbes. Oder die historischen Mühlen im Freilichtmuseum Zaanse Schans bei Amsterdam.

Während diese Vorzeige-Attraktionen jährlich von Millionen besucht werden, kommen etwa zur Mühle Mallum bei Eibergen, einen Steinwurf hinter der deutsch-niederländischen Grenze, nur einige hundert Besucher. Busladungen mit Besuchern, bestückt mit Smartphone und Selfiestick? Insta-Girls und TikTokerinnen? Fehlanzeige.

70 Mühlen auf 50 Kilometern

Acht Mühlen verbindet die Mühlenroute Berkelland, ein 46 Kilometer langer Rundkurs für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Weitere Radrouten führen durch den Achterhoek, so dass man den Landstrich individuell erkunden kann – der Radverkehr verstreut sich automatisch. Radreisende können noch mehr entdecken: Insgesamt gibt es im Achterhoek nach Angaben von Heimatkennern rund 70 historische Wasser- und Windmühlen.

Startpunkt der Mühlenroute ist Mallum, eine dieser Wassermühlen und heute ein Museum. Samstags öffnet sich deren wuchtige Eingangstür, und manchmal treffen die Besucher auf Detlev Flores, der sich ehrenamtlich um das ursprünglich 1748 errichtete Gebäude am Flüsschen Berkel kümmert. Der 64-jährige Mühlenexperte aus Wesel am Niederrhein kennt die Geschichte: Bis 1943 sei die Mühle gewerblich zum Mahlen von Korn und Gerste betrieben worden, nach dem Krieg wurde sie restauriert.

In der Wassermühle Mallum teilen sich zehn Freizeitmüller die Arbeit, hegen und pflegen das imposante Bauwerk mit der alten Technik. Sie malen und verkaufen Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl. Vor allem Dinkelmehl des Typs 1050 ist beliebt, geeignet für Grau- und Mischbrote. Flores sagt: "Die Mallumer Mühle ist vermutlich die einzige Wassermühle, in der heutzutage noch Mehl produziert wird."

Umstieg in den Berkelzompen

Auf der Radroute nach Borculo geht's gemächlich zu. Dort wartet eine weitere Attraktion: Runter vom Rad und rein ins Boot, in einen der hölzernen Berkelzompen.

Auf diesen Kähnen wurden vor allem im 17. und 18. Jahrhundert im Achterhoek Güter transportiert: Quarzsand, Kies, Ziegelsteine und Dachpfannen aus dem Münsterland transportierten die Schiffer mit den flachen Frachtkähnen flussabwärts zur Hansestadt Zutphen. Baumwolle und Kaffee sowie Tabakblätter für die Zigarrenfabriken in Borculo gelangten flussaufwärts, umgeladen aus den Hansekoggen, von weither über die Nordsee kommend.

Die Ära der Berkelzompen endete, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn die Güterschifffahrt auf der 130 Kilometer langen Berkel ablöste. Heute können Gäste von April bis Ende Oktober an Bord eines Berkelzompen gehen, und Skipper wie Arjan Schutten vom Verein Stichting Berkelzomp in Borculo erzählen dann die Geschichte dazu.

Wieder im Fahrradsattel kommen wir ins Dorf Geesteren mit der Windmühle De Ster, eine Mühle wie aus dem Bilderbuch, die an zwei Tagen die Woche für Besucher öffnet. Der Eintritt ist frei.

Einige kurvige Kilometer weiter kommt in Neede eine weitere Mühle in Sicht - Olde Mölle wird sie genannt. Dabei ist sie mit ihren 100 Jahren noch ziemlich jung. 1926 reckte die Windmühle vom Typ Galerie-Holländer ihre Flügel erstmals in den Wind, nachdem am 10. August 1925 ein verheerender Tornado die Bockwindmühle aus dem 17. Jahrhundert zerstört hatte.

Auch die Olde Mölle wird von Hobbymüllern betreut, die Touristen dienstags und samstags ihren Galerie-Holländer gerne zeigen. "Der Verkaufsrenner ist das Pfannkuchenmehl, unsere Spezialität", sagt Hans van Kooij, 71 Jahre alt und einer der sechs Freizeitmüller.

Doppelte Mühlräder und kulinarische Genüsse erwarten die Reisenden in der Ölliemölle von Borculo. Seit drei Jahren bringen Chefkoch Roel Sieverink, 32, und Partnerin Kim Blaauw, 26, französische Küche in den Achterhoek. Fine Dining in historischem Mühlen-Ambiente: Kaviar, Jakobsmuscheln, Hummer und Steinbutt statt holländischer Fritten und Frikandel. Auch beim Essen gilt: Auf der Mühlenrunde ist man jenseits des Mainstreams unterwegs.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Der Achterhoek ist ein Landstrich im Osten der Niederlande in der Provinz Gelderland, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen etwa 120 Kilometer westlich von Münster/Westfalen. Er erstreckt sich über rund 50 Kilometer von Westen nach Osten.

Anreise: Ab Düsseldorf dauert die Fahrt mit dem Auto etwa zwei Stunden, ab Berlin sechs, ab München acht Stunden und von Frankfurt/Main aus vier Stunden. Mit der Bahn (ICE International) von Frankfurt und Köln bis Arnheim/Niederlande, von dort mit Regionalbahnen bis Doetinchem, Aalten, Winterswijk, Ruurlo, Vorden und Zutphen. (bahn.de; ns.nl).

Reisezeit: Ostern bis Oktober

Die Mühlenroute: Die 46 Kilometer lange Molenroute führt als Rundstrecke durch Eibergen, Borculo, Geesteren und Neede. Die Orte bilden seit 2005 die Gemeinde Berkelland, mit rund 44.000 Einwohnern größte Gemeinde im Achterhoek. Zahlreiche weitere Radrouten können Radtouristen sich über das Knotenpunktsystem als Orientierungshilfe erschließen.

Unterkünfte: Zur Auswahl stehen Landhotels, Bauernhofpensionen, Ferienparks, Campingplätze und Wohnmobilstellplätze. Eine Übernachtung im Hotel (Doppelzimmer) kostet ab etwa 100 Euro.

Weitere Infos: achterhoekferien.de (dpa)