Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schön aber gefährlich: Auf Weiden sollten Wanderer Abstand zu Kühen halten und Hunde stets anleinen.
Schön aber gefährlich: Auf Weiden sollten Wanderer Abstand zu Kühen halten und Hunde stets anleinen. Bild: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn
Schön aber gefährlich: Auf Weiden sollten Wanderer Abstand zu Kühen halten und Hunde stets anleinen.
Schön aber gefährlich: Auf Weiden sollten Wanderer Abstand zu Kühen halten und Hunde stets anleinen. Bild: Angelika Warmuth/dpa/dpa-tmn
Reise
Sicher wandern: 5 wertvolle Tipps für Begegnungen mit Kühen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn sich Wanderweg und Weide kreuzen, lässt sich ein Kontakt zwischen Mensch und Kuh kaum vermeiden. Damit dieser möglichst friedlich abläuft, können Wandersleute einige Dinge beachten.

Berlin.

Beim Wandern kommt es immer mal wieder zu Begegnungen zwischen Mensch und Kuh - immerhin führen viele Wege mitten durch Almen. Manch einer freut sich vielleicht über die tierische Begegnung, andere sind eher vorsichtig bis ängstlich. Denn ganz selten kommt es mit den in der Regel friedlichen Tieren auch zu Unfällen. 

Wie verhält man sich richtig, wenn ein Kuhkontakt unvermeidlich ist?

Die Sektionen München und Oberland des Deutschen Alpenvereins geben Wanderinnen und Wanderern 5 goldene Verhaltensregeln an die Hand:

  1. Halten Sie Abstand und leinen Sie Hunde an:
    Wer auf einer Weide unterwegs ist, sollte unbedingt ausreichend Abstand zu den Tieren halten und nach Möglichkeit auf dem markierten Weg bleiben. Hunde sollten spätestens vor dem Betreten der Weide angeleint werden. Aber: Werden die Kühe aggressiv, sollten Hundebesitzer ihren Vierbeiner laufenlassen.
  2. Achten Sie auf die richtige Körpersprache:
    Eine Kuh sollte man nicht mit den Augen fixieren, rät der DAV. Außerdem sollte man stets entspannt und ruhig bleiben, die Tiere keinesfalls erschrecken. Achten Sie zudem auf typische Drohgebärden: Senkt eine Kuh den Kopf, scharrt sie mit den Klauen, beginnt sie zu brüllen oder schnaubt sie aus, ist besondere Vorsicht geboten.
  3. Seien Sie besonders vorsichtig beim Kontakt mit Kälbern:
    Auch wenn sie schön und flauschig aussehen mögen: Kühe sind keine Kuscheltiere. Lassen Sie die Tiere daher in Ruhe, streicheln und füttern Sie sie nicht - erst recht keine Kälber. Mutterkühe können gefährlich angreifen, wenn sie ihren Nachwuchs in Gefahr wähnen.
  4. Bewahren Sie auch bei einem Angriff möglichst Ruhe:
    Wenn sich eine Kuh nähert und tatsächlich angreift, bleiben Sie möglichst ruhig. Kehren Sie dem Tier nicht den Rücken zu und verlassen Sie die Weide zügig und geordnet. Im äußersten Notfall kann es helfen, der Kuh zum Beispiel mit einem (Wander-)Stock auf die empfindliche Nase zu schlagen.
  5. Beobachten Sie schon frühzeitig das Verhalten der Tiere:
    Ob Kühe "auf Krawall gebürstet sind", lässt sich dem DAV zufolge bereits von Weitem erkennen. Dann sollten die Tiere in noch größerem Abstand (20 bis 50 Meter) umgangen werden. Warnen Sie in so einem Fall auch andere Bergsportler.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
29.08.2025
3 min.
Mit Kindern auf Hüttentour: So klappt das Abenteuer
Damit die Wanderung in guter Erinnerung bleibt, sollten Eltern ihre Kinder mit der Routenlänge nicht überfordern.
Hüttenwanderungen sind auch mit Kindern möglich - wenn auch anders als zuvor gewohnt. Entscheidend ist eine gute Vorbereitung - und Rücksichtnahme auf den Nachwuchs. Der DSV gibt wertvolle Tipps.
18.08.2025
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
Mehr Artikel