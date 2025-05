Singapore Oceanarium: Glitzermetropole hat neue Attraktion

Schon das SEA Aquarium in Singapur war eine Attraktion der Superlative - jetzt setzt der Stadtstaat noch einen drauf: Nach einem Umbau öffnet bald das Singapore Oceanarium. Was erwartet Besucher dort?

Singapur. Neue Attraktion in der Glitzermetropole Singapur: Im Sommer öffnet das Singapore Oceanarium seine Pforten, ein Mega-Aquarium auf der vorgelagerten Insel Sentosa. In den vergangenen drei Monaten wurde das bisherige SEA Aquarium - das mit mehr als 100.000 Meeresbewohnern bereits eines der größten der Welt war - komplett umgestaltet.

Es ist jetzt dreimal so groß und bietet immersive Erlebnisse in 22 verschiedenen Bereichen, wie der Betreiber Resorts World Sentosa (RWS) mitteilte. Der Eröffnungstermin für das neue Oceanarium ist der 23. Juli.

Leuchtende Quallen und lebende Fossilien

Zu den Themenbereichen gehören die "Ocean Wonders", die Wunder des Ozeans, mit Tausenden blau leuchtenden Ohrenquallen sowie "Singapore's Coast", die Küste Singapurs, mit Mangrovenlandschaften und interaktiven Lebensräumen, die die einheimische Artenvielfalt feiern.

In "Ancient Waters", uralte Gewässer, können Besucher lebensgroße prähistorische Tiere und lebende Fossilien bewundern, die die Geschichte der Evolution nachzeichnen. Im Bereich "Open Ocean", der offene Ozean, gleiten Riffmantas und Zebrahaie zwischen Tausenden anderer Meerestiere hinter einem imposanten 36 Meter langen Sichtfenster dahin.

Eintauchen in eine andere Welt: leuchtende Quallen, lebende Fossilien und Riffmantas im neuen Mega-Aquarium von Singapur. Bild: Resorts World Sentosa/dpa-tmn Eintauchen in eine andere Welt: leuchtende Quallen, lebende Fossilien und Riffmantas im neuen Mega-Aquarium von Singapur. Bild: Resorts World Sentosa/dpa-tmn

Einzelheiten zu den Öffnungszeiten und Ticketpreisen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Forschungszentrum ist angegliedert

Das Ziel des Aquariums sei es, dass Besucher "eine starke emotionale Verbindung zu unserer Meereswelt aufbauen" und so zum Katalysator für Veränderung würden, hieß es in der Mitteilung. Singapore Oceanarium sei mehr als nur ein neuer Name. "Es steht für eine mutige Transformation zu einem Weltklasse-Ozeaninstitut, das zu tieferem Wissen, zur Liebe und zum Engagement für unsere Weltmeere inspirieren soll."

Angegliedert ist ein Forschungs- und Lernzentrum, das in Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen wie der National University of Singapore entstanden ist.

Auf der Vergnügungsinsel

Sentosa Island, wo das Oceanarium steht, gilt als die Vergnügungsinsel schlechthin und liegt direkt vor der Küste des südostasiatischen Stadtstaates. Sie bietet zahlreiche Attraktionen von Freizeitparks wie den Universal Studios Singapur über Museen bis hin zu schönen Stränden. Von Singapur aus ist die Insel in kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. (dpa)