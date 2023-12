So teuer ist Fliegen in den Weihnachtsferien

Ein Vergleichsportal hat sich die Preise angeschaut. Für drei beliebte Winterziele sind die Preise teils deutlich gefallen, für viele andere aber gestiegen.

Wer in den Weihnachtsferien im hohen Norden durch schneebedeckte Landschaften stapfen oder unter südlicher Sonne am Meer entspannen will, der reist meist mit dem Flugzeug an. Das Online-Vergleichsportal Check24 hat sich die Durchschnittspreise aus allen über das Portal getätigten Flugbuchungen angeschaut, egal, von wo in Deutschland die Reise...