Sopot in Pommern: Am Anfang war nur Meer und Sand

Reise
Polens schickstes Ostseebad verdankt seine Karriere als Kur- und Urlaubsort einem Sachsen und einem Franzosen.
Klassisch-elegante Bauten in Weiß-Rot prägen Sopots Bild entlang der Küste. Die beiden größten sind das 1927 als Casino-Hotel eröffnete Sofitel Grand Sopot und das Sheraton. Zentrales Gebäude ist das mittlerweile vierte Kurhaus an derselben Stelle vis-à-vis der Mole.
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