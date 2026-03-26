Sopot in Pommern: Am Anfang war nur Meer und Sand

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Das Potenzial von Meer und Strand bei Sopot inspirierte den Sachsen Friedrich Gütte zu seiner Idee, das Fischerdorf in einen Kurort zu verwandeln.
Das Potenzial von Meer und Strand bei Sopot inspirierte den Sachsen Friedrich Gütte zu seiner Idee, das Fischerdorf in einen Kurort zu verwandeln. Foto: Carsten Heinke
Anna Golec ist überzeugt von der Heilkraft der Sopoter Sole. Die Sopocka Solanka ist ein als Heilmittel anerkanntes Brom-Jod-Sole-Wasser aus 800 Metern Tiefe. Sie wird zur Behandlung von Hauterkrankungen und Rheuma angewendet.
Anna Golec ist überzeugt von der Heilkraft der Sopoter Sole. Die Sopocka Solanka ist ein als Heilmittel anerkanntes Brom-Jod-Sole-Wasser aus 800 Metern Tiefe. Sie wird zur Behandlung von Hauterkrankungen und Rheuma angewendet. Foto: Carsten Heinke
Das heutige Kurhaus von 2009 hinter dem abendlich beleuchteten Brunnen steht an derselben Stelle wie seine drei Vorgänger. Das erste hatte man 1824 eröffnet.
Das heutige Kurhaus von 2009 hinter dem abendlich beleuchteten Brunnen steht an derselben Stelle wie seine drei Vorgänger. Das erste hatte man 1824 eröffnet. Foto: Carsten Heinke
Im Balneologischen Zentrum sind alle willkommen, die auf Heilung und Wohlbefinden aus sind.
Im Balneologischen Zentrum sind alle willkommen, die auf Heilung und Wohlbefinden aus sind. Foto: Carsten Heinke.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neobarocken Stil gebaut worden. Von hier ist es nur einen Steinwurf bis zum Strand und zur Seebrücke.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neobarocken Stil gebaut worden. Von hier ist es nur einen Steinwurf bis zum Strand und zur Seebrücke. Foto: Carsten Heinke
Grafik: Freie Presse/Ronny Schilder
Das Potenzial von Meer und Strand bei Sopot inspirierte den Sachsen Friedrich Gütte zu seiner Idee, das Fischerdorf in einen Kurort zu verwandeln.
Das Potenzial von Meer und Strand bei Sopot inspirierte den Sachsen Friedrich Gütte zu seiner Idee, das Fischerdorf in einen Kurort zu verwandeln. Foto: Carsten Heinke
Anna Golec ist überzeugt von der Heilkraft der Sopoter Sole. Die Sopocka Solanka ist ein als Heilmittel anerkanntes Brom-Jod-Sole-Wasser aus 800 Metern Tiefe. Sie wird zur Behandlung von Hauterkrankungen und Rheuma angewendet.
Anna Golec ist überzeugt von der Heilkraft der Sopoter Sole. Die Sopocka Solanka ist ein als Heilmittel anerkanntes Brom-Jod-Sole-Wasser aus 800 Metern Tiefe. Sie wird zur Behandlung von Hauterkrankungen und Rheuma angewendet. Foto: Carsten Heinke
Das heutige Kurhaus von 2009 hinter dem abendlich beleuchteten Brunnen steht an derselben Stelle wie seine drei Vorgänger. Das erste hatte man 1824 eröffnet.
Das heutige Kurhaus von 2009 hinter dem abendlich beleuchteten Brunnen steht an derselben Stelle wie seine drei Vorgänger. Das erste hatte man 1824 eröffnet. Foto: Carsten Heinke
Im Balneologischen Zentrum sind alle willkommen, die auf Heilung und Wohlbefinden aus sind.
Im Balneologischen Zentrum sind alle willkommen, die auf Heilung und Wohlbefinden aus sind. Foto: Carsten Heinke.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neobarocken Stil gebaut worden. Von hier ist es nur einen Steinwurf bis zum Strand und zur Seebrücke.
Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neobarocken Stil gebaut worden. Von hier ist es nur einen Steinwurf bis zum Strand und zur Seebrücke. Foto: Carsten Heinke
Grafik: Freie Presse/Ronny Schilder
Reise
Sopot in Pommern: Am Anfang war nur Meer und Sand
Von Carsten Heinke
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Polens schickstes Ostseebad verdankt seine Karriere als Kur- und Urlaubsort einem Sachsen und einem Franzosen.

Klassisch-elegante Bauten in Weiß-Rot prägen Sopots Bild entlang der Küste. Die beiden größten sind das 1927 als Casino-Hotel eröffnete Sofitel Grand Sopot und das Sheraton. Zentrales Gebäude ist das mittlerweile vierte Kurhaus an derselben Stelle vis-à-vis der Mole.
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