Sopot in Pommern: Am Anfang war nur Meer und Sand

Das Potenzial von Meer und Strand bei Sopot inspirierte den Sachsen Friedrich Gütte zu seiner Idee, das Fischerdorf in einen Kurort zu verwandeln. Foto: Carsten Heinke

Anna Golec ist überzeugt von der Heilkraft der Sopoter Sole. Die Sopocka Solanka ist ein als Heilmittel anerkanntes Brom-Jod-Sole-Wasser aus 800 Metern Tiefe. Sie wird zur Behandlung von Hauterkrankungen und Rheuma angewendet. Foto: Carsten Heinke

Das heutige Kurhaus von 2009 hinter dem abendlich beleuchteten Brunnen steht an derselben Stelle wie seine drei Vorgänger. Das erste hatte man 1824 eröffnet. Foto: Carsten Heinke

Im Balneologischen Zentrum sind alle willkommen, die auf Heilung und Wohlbefinden aus sind. Foto: Carsten Heinke.

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neobarocken Stil gebaut worden. Von hier ist es nur einen Steinwurf bis zum Strand und zur Seebrücke. Foto: Carsten Heinke