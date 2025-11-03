Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Um Urlaub in Sri Lanka zu machen, ist ein Visum erforderlich. Es empfiehlt sich, das Visum schon vorher online zu beantragen. Bild: Nathalie Helene Rippich/dpa-tmn
Um Urlaub in Sri Lanka zu machen, ist ein Visum erforderlich. Es empfiehlt sich, das Visum schon vorher online zu beantragen. Bild: Nathalie Helene Rippich/dpa-tmn
Um Urlaub in Sri Lanka zu machen, ist ein Visum erforderlich. Es empfiehlt sich, das Visum schon vorher online zu beantragen.
Um Urlaub in Sri Lanka zu machen, ist ein Visum erforderlich. Es empfiehlt sich, das Visum schon vorher online zu beantragen. Bild: Nathalie Helene Rippich/dpa-tmn
Reise
Sri Lanka erlaubt wieder Visum bei Einreise
0:00 Anhören

Erst Mitte Oktober wurde die neue Regelung eingeführt, nun wurde sie wieder einkassiert. Was das für Reisende heißt.

Berlin.

Sri Lanka macht bei den Einreisebestimmungen eine Rolle rückwärts: Touristen können nun auch wieder ein Visum bei der Einreise (Visa on arrival) beantragen. Darauf weist das Auswärtige Amt hin. 

Der Inselstaat im Indischen Ozean hatte die Möglichkeit eigentlich ab 15. Oktober abgeschafft: Alle Kurzzeitreisenden brauchten verpflichtend eine elektronische Reisegenehmigung (ETA). Nun die Kehrtwende: Diese Regelung werde bis auf Weiteres aufgehoben, teilte das zuständige Department of Immigration and Emigration mit. Es werde alles wie vorher gehandhabt.

Dennoch vor der Reise beantragen

Für Touristen heißt das: Sie können theoretisch auch bei der Ankunft am Flughafen ihr Visum beantragen. Ratsam ist das aber nicht: Denn der Antrag vor Ort ist mit zusätzlichen Gebühren und Wartezeiten verbunden, es gibt dafür nur eingeschränkte Kapazitäten. Darum ist es immer besser, sich vor der Reise um das Visum zu kümmern. Das empfiehlt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für Sri Lanka ganz ausdrücklich.

Den Antrag kann man im Sri Lanka Electronic Travel Authorization System unter https://www.eta.gov.lk/slvisa/ stellen. Ein Touristenvisum kostet 50 US-Dollar (rund 43 Euro) und ist für eine Dauer von 30 Tagen gültig. Für Kinder unter zwölf Jahren ist es kostenlos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
