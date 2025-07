Steilklippen und Buchten: Einmal rund um Jersey wandern

Die größte der Kanalinseln ist dennoch überschaubar: Jersey lässt sich gut in einer Woche umwandern. Oder man läuft nur kurze Strecken an der Küste entlang - der Jersey Tidal Trail macht es möglich.

Saint Helier.

Einmal rundherum um die Kanalinsel Jersey wandern. Das geht auf dem 77 Kilometer langen Jersey Tidal Trail. Die Route auf der zwischen England und Frankreich liegenden Insel führt entlang an Steilklippen und sandigen Buchten und soll Natur und Geschichte der Insel erlebbar machen. In acht überschaubare Abschnitte unterteilt, lassen sich einzelne Strecken gesondert erwandern. Genauso kann man den ganzen Tidal Trail laut Tourismusagentur Visit Jersey zum Beispiel als Wochenprojekt an einem Stück laufen.