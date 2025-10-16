Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab in die Ferne, aber bitte möglichst günstig: So dürften es sich die meisten Studenten für ihre Reisen wünschen.
Ab in die Ferne, aber bitte möglichst günstig: So dürften es sich die meisten Studenten für ihre Reisen wünschen. Bild: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn
Ab in die Ferne, aber bitte möglichst günstig: So dürften es sich die meisten Studenten für ihre Reisen wünschen.
Ab in die Ferne, aber bitte möglichst günstig: So dürften es sich die meisten Studenten für ihre Reisen wünschen. Bild: Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn
Reise
Studentenrabatte für Flüge: Ein guter Deal?
Tom Nebe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Koffer gratis, Prozente auf den Ticketpreis, kostenfreie Umbuchungen: Lufthansa, Emirates & Co locken Studierende mit speziellen Tarifen. Doch lohnt das? Worauf man vor der Buchung achten muss.

Frankfurt/Kehl.

Ob zum Studieren im Ausland oder für einen Trip während der Semesterferien: Bei vielen Airlines gibt es Studententarife – seit Kurzem auch bei der Lufthansa für Abflüge in Deutschland. Zuvor hatte die Airline solche Angebote tatsächlich nur in anderen Märkten wie Südamerika oder Asien gemacht.

Für Studierende, die oft auf jeden Euro schauen müssen, klingen spezielle Tarife attraktiv. Doch wie so oft gilt: Man muss genau hinschauen, ob sich ein Angebot lohnt, wie der folgende Überblick zeigt.

Wer bietet Studententarife an?

Die Liste der Fluggesellschaften ist lang: KLM, Air France, Lufthansa, Emirates, Singapore Airlines, Qantas und viele mehr, aber auch Airlines im günstigeren Segment wie Eurowings. Selbst Billigflieger Ryanair bietet in Kooperation mit dem Studentenverband Erasmus Student Network Rabatte an. Wer als Student nach Flugtickets sucht, sollte immer also auch aktiv nach Studententarifen bei den jeweiligen Airlines und für die ausgewählten Verbindungen schauen.

Welche Vorteile bieten diese Tarife?

Das ist unterschiedlich. Die Regel sind kostenlose oder zumindest vergünstige Umbuchungsoptionen, falls sich die Reisepläne kurzfristig ändern. Hier muss man aber genau hinschauen: Was sind die Fristen für die Änderungen? Wann fallen doch Gebühren an?

Beispiel Air France: Hier sind Umbuchungen nur für Flüge aus Frankreich in französische Überseegebiete kostenlos umbuchbar – für alle anderen Verbindungen fallen 200 Euro Gebühr an. Und oft ist mehr Freigepäck inklusive: So sind etwa bei der Lufthansa in der Regel zwei Gepäckstücke von jeweils 23 Kilogramm im Preis inbegriffen.

Und lässt sich auch sparen?

Meist ja. Zumindest versprechen die Airlines das. Eurowings, die ihre Studierendentickets in Zusammenarbeit mit der Plattform Flyla anbietet, stellt bis zu 50 Prozent Ersparnis im Vergleich zu regulären Tickets in Aussicht. Bei Emirates und Ryanair sollen 10 Prozent drin sein, ebenso bei Singapore Airlines. Turkish Airlines verspricht bis zu 15 Prozent auf internationale Transitflüge

Was braucht es zum Buchen?

Einen Studierenden-Nachweis. Hier kommt es darauf an, welche Anforderungen die Fluggesellschaft konkret stellt. Häufig muss man nachweisen, dass man eingeschrieben ist oder eine Aufnahmebestätigung der Uni vorlegen können. 

Einige Airlines verlangen einen internationalen Studentenausweis oder zumindest Dokumente in englischer Sprache. Vielfach muss man sich vor der Buchung ein Onlinekonto bei der Airline anlegen, teilweise muss man den Nachweis beim Check-in erbringen. 

Es kann außerdem Altersgrenzen geben, bei Air France und KLM zum Beispiel liegt das Höchstalter bei 29 Jahren. Generell gilt für Studententarife: Oft sind sie nur für Teile des Flugangebots einer Airline verfügbar.

Was ist bei den Bedingungen zu beachten?

Schon ein kurzer Blick auf die Bedingungen zeigt: Man sollte vor der Buchung genau lesen, welche Vorgaben die Airline macht. Dafür gibt es in der Regel umfassende Fragen und Antworten auf deren Websites. Dazu rät auch Verbraucherschützerin Karolina Wojtal.

Sie hält viele der Angebote aber für gut auf die Zielgruppe zugeschnitten: Die Mehrgepäck-Regelungen bei einigen Fluggesellschaften seien etwa großzügig und hilfreich für langfristige Aufenthalte, sagt die Expertin vom Europäischen Verbraucherzentrum.

Und auch flexible Umbuchungsoptionen können für Studierende ein entscheidender Vorteil sein: "Zum Beispiel, wenn es ins Ausland geht und das Rückkehrdatum noch gar nicht so richtig fest steht, weil man nicht weiß: "Will ich direkt am Tag, an dem mein Semester endet, abreisen? Oder will ich noch ein bisschen verlängern?"", sagt Wojtal.

Genügt es, nur die Studierenden-Tarife zu vergleichen?

Nein. Karolina Wojtal rät, stets Angebote mehrerer Airlines zu vergleichen und bei den Tarifen einer Fluggesellschaft nicht pauschal davon auszugehen, dass das Angebot für Studierende die beste Option davon ist.

Vielleicht ist ein Economy-Tarif mit zugebuchtem Gepäck dann doch die attraktivere Wahl? "Man kann nicht pauschal sagen, dass ein Studententarif immer das Günstigste für Studenten ist", so Wojtal. Wer das im Blick hat und vielleicht auch etwas flexibel beim Abflugdatum und den Flugzeiten ist, kann aus ihrer Sicht aber durchaus von diesen Angeboten profitieren. 

Das Fazit der Verbraucherschützerin: "Grundsätzlich ist das eine gute Sache für Studierende und wenn man da ein bisschen fuchsig ist, kann man schon auch einen guten Deal machen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
2 min.
Discover verbietet Nutzung von Powerbanks
Powerbank auf Flugreise dabei? Dann unbedingt die Airline-Bestimmungen checken!
Der Ferienflieger von Lufthansa untersagt die Verwendung der mobilen Ersatzakkus an Bord und folgt damit anderen Airlines. Was ist das Problem mit Powerbanks?
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
01.10.2025
6 min.
Drohender Lufthansa-Streik: Diese 3 Rechte haben Passagiere
Pilotenstreik bei Lufthansa: Streiks können zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen verursachen.
Die Piloten von Deutschlands größter Airline sind bereit zum Arbeitskampf. Wer bald Lufthansa gebucht hat, ist besorgt. Das sind die wichtigsten Fluggastrechte – von Entschädigung bis Ersatzflug.
Tom Nebe, dpa
Mehr Artikel