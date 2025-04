Thailand führt ab 1. Mai digitale Einreisekarte ein

Vor drei Jahren hatte Thailand seine TM6-Einreisekarte abgeschafft. Jetzt wird sie reaktiviert - aber digital. Was Reisende jetzt wissen müssen.

Bangkok.

Neuheit bei der Einreise nach Thailand: Ausländische Touristen müssen ab dem 1. Mai ihre Ankunftsdaten digital übermitteln - egal ob sie per Luft, Wasser oder Land einreisen. Nachdem das sogenannte TM6-Ankunftsformular 2022 zunächst abgeschafft worden war, wollen die Behörden es jetzt wieder aktivieren. Allerdings soll das Ausfüllen der TDAC (Thailand Digital Arrival Card) künftig online erfolgen - früher musste die Karte in Papierform direkt am Flughafen ausgefüllt werden.

Welche Daten werden abgefragt?

Als Gründe für die Wiedereinführung gelten vor allem eine Verschlankung der Prozesse und eine Verkürzung der Wartezeiten bei der Immigration. Auch erleichtern die Daten eine schnellere Vernetzung mit Konsulaten oder der Behörde für Krankheits- und Seuchenkontrolle. Erfragt werden unter anderem persönliche Daten sowie etwa Angaben zur Länge des Aufenthalts und zur Unterkunft. (dpa)