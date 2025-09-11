Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Unwetter auf Bali sorgen für Überflutungen: Wer in nächste Zeit dorthin reisen will, oder schon vor Ort ist, sollte Kontakt mit seinem Reiseveranstalter aufnehmen.
Unwetter auf Bali sorgen für Überflutungen: Wer in nächste Zeit dorthin reisen will, oder schon vor Ort ist, sollte Kontakt mit seinem Reiseveranstalter aufnehmen. Bild: Uncredited/BASARNAS/AP/dpa-tmn
Unwetter auf Bali sorgen für Überflutungen: Wer in nächste Zeit dorthin reisen will, oder schon vor Ort ist, sollte Kontakt mit seinem Reiseveranstalter aufnehmen.
Unwetter auf Bali sorgen für Überflutungen: Wer in nächste Zeit dorthin reisen will, oder schon vor Ort ist, sollte Kontakt mit seinem Reiseveranstalter aufnehmen. Bild: Uncredited/BASARNAS/AP/dpa-tmn
Reise
Überschwemmungen auf Bali: Was Urlauber wissen müssen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Starke Regenfälle haben im Urlaubsparadies schwere Zerstörungen angerichtet, es herrscht Notstand. Ein Überblick über die Situation vor Ort und die Rechte von betroffenen Reisenden.

Denpasar/Berlin.

   Auf der Urlaubsinsel Bali hat tagelanger starker Regen für schwere Überschwemmungen gesorgt, Erdrutsche drohen. Auch die östlich gelegene Insel Flores, die ebenfalls Urlauber anzieht, ist betroffen. Es gab auf beiden Inseln Todesopfer.

Die Naturgewalten haben auch touristische Gebiete getroffen. Urlauber sind aufgerufen, sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Die Zufahrt zum Flughafen in Denpasar sei nach Behördenangaben stark eingeschränkt, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für Indonesien.

Bei Fragen zur Situation vor Ort sollten sich Urlauber in den betroffenen Gebieten an ihre Gastgeber bzw. das Hotel wenden und den Anweisungen lokaler Sicherheitsbehörden folgen. Informationen zu Einschränkungen bei Reisen können die Fluglinie oder Reiseveranstalter geben.

Für die kommenden Tage werden weitere Unwetter erwartet. Doch selbst wenn sich die Wetterlage beruhigt, sollten Urlauber laut Auswärtigem Amt achtsam bleiben: Denn auch nach einer Besserung der Wetterlage seien Erdrutsche, Gebäudeschäden und weitere Einschränkungen auch der touristischen Infrastruktur nicht auszuschließen.

Rechte von Urlaubern bei Extremwetter vor Ort

Generell gilt: Pauschalurlauber, die im Rahmen einer Pauschalreise in von Extremwetter betroffenen Regionen unterwegs sind, können sich mit dem Veranstalter in Verbindung setzen. Der informiert zur aktuellen Lage und hilft weiter – etwa bei möglicherweise notwendigen Reiseplan-Änderungen. Die Veranstalter selbst haben in der Regel Krisenteams für solche Lagen.

Bei sogenannten außergewöhnlichen Umständen, wie es schwere Überschwemmungen sein können, muss der Veranstalter laut ADAC Urlauber unterstützen und gegebenenfalls für eine vorzeitige Rückreise sorgen. Oder zusätzliche Übernachtungen (maximal drei Tage) zahlen, falls eine Abreise wegen der Wetterbedingungen nicht möglich ist. 

Bleibt man trotz der Widrigkeiten vor Ort, können Pauschalreisende unter Umständen den Reisepreis mindern - wenn etwa gebuchte Reiseleistungen aufgrund der Umstände ausfallen. 

Wer individuell gebucht hat, also etwa Flüge und die Unterkunft bei unterschiedlichen Anbietern, hat es schwerer. Dann muss man sich im Zweifel selbst um eine Ersatzunterkunft oder frühere Rückflüge kümmern.

Was ist mit geplanten Reisen?

Ist absehbar eine Reise nach Bali geplant, denkt man vermutlich darüber nach, diese abzusagen. Tatsächlich sind Stornierungen kostenfrei möglich, wenn die Reise aufgrund einer Naturkatastrophe erheblich beeinträchtigt sein wird.

Auf der Insel wurde ein einwöchiger Notstand ausgerufen, um Hilfsressourcen besser mobilisieren zu können. Diese Tatsache ist aus Sicht des Reiserechtlers Paul Degott ein starkes Indiz für das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, die zu einer kostenlosen Absage der Reise berechtigen würden – es ist aber eben nur ein Indiz. Entscheidend sei am Ende die Prognose, ob der Notstand bzw. die Überschwemmungssituation am gebuchten Urlaubsort dafür sorgen, dass der Aufenthalt dort erheblich beeinträchtigt wird.

"Wenn natürlich der Notstand dazu führt, dass Transportmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, dass die Verpflegungslage eingeschränkt ist, dass Reisende sich im Hotel aufhalten müssen und nicht mehr zum Beispiel die Strände besuchen können oder dürfen, wäre dies im Ergebnis ein außerordentlicher Umstand", so der Rechtsanwalt. Weil dann der konkrete Urlaubsaufenthalt am gebuchten Urlaubsort eben nicht mehr, wie vertraglich vereinbart, für Urlaubszwecke und Erholungszwecke zur Verfügung stehe.

All das ist in der Regel immer erst kurz vor Reisebeginn sicher einzuschätzen. Wer also erst in einigen Wochen nach Bali zu reisen plant, sollte nicht vorschnell zurücktreten, sonst können empfindliche Stornogebühren drohen. Besser ist, mit dem Reiseveranstalter in Kontakt zu bleiben – um sicherzugehen, ob die Reise wie geplant durchführbar oder nicht.

Das alles gilt für Pauschalreisen. Individualreisende, die ihre Reise absagen wollen, müssen sich im Zweifel mit dem Anbieter der Unterkunft vor Ort sowie der Airline auseinandersetzen, sofern sie bei der Buchung keine flexiblen Stornierungsmöglichkeiten ausgewählt haben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
26.08.2025
2 min.
Ätna ausgebrochen: Hier finden Reisende Infos
Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen.
Er ist einer der aktivsten Vulkane Europas: Wenn der Ätna ausbricht, kann das Auswirkungen auf den Sizilien-Urlaub haben. Wie Reisende sich vorab informieren und up to date bleiben.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
10.09.2025
3 min.
Tote bei Fluten auf Bali – Urlauber mit Booten gerettet
Menschen wurden mit Schlauchbooten gerettet.
Menschen waten durch brusttiefes Wasser, Häuser stürzen ein: Ungewöhnlich starke Regenfälle haben die Urlaubsinsel Bali überschwemmt – mit tödlichen Folgen.
Mehr Artikel