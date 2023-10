Urlaub in Litauen - sicher, das geht!

Kaum einer traut sich zurzeit in das kleine baltische Land. Schade eigentlich. Denn jetzt lassen sich die deutschen Spuren in Ostpreußen, endlose Sandstrände und ursprüngliche Landschaften in aller Ruhe entdecken.

Udrius ist ein Schlawiner. Streut heimlich Bernsteinsplitter am Strand aus, um seiner Reisegruppe eine Freude zu machen, und lacht sich ins Fäustchen, als der Plan aufgeht: "Ich habe einen gefunden!" "Ich auch!" "Ich auch!", ruft es von allen Seiten. Dabei ist der wahre Schatz nicht der Bernstein, in dem sich sanft das Licht der Morgensonne...