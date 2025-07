Urlaubsposts bei Insta: Die Realität ist oft ernüchternd

Bilder von tollen Orten regen zum Träumen an - und wecken den Drang, das selbst erleben zu wollen. Soziale Medien sind heute für viele Reisende eine Inspirationsquelle. Doch der Schein kann trügen.

Berlin.

Auf Instagram oder Tiktok sieht das Bergpanorama spektakulär aus: Da muss man unbedingt auch hin! Posts in sozialen Medien inspirieren viele Urlauber, doch nicht selten ist das Erlebnis vor Ort dann eher ernüchternd. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des IT-Verbands Bitkom unter Reisenden, die soziale Medien benutzen. Rund die Hälfte (49 Prozent) gab an, schon einmal von einem Urlaubsort oder Ausflugsziel enttäuscht gewesen zu sein, weil es auf den Bildern viel schöner aussah als in Wirklichkeit.