Vom Flughafen in die Stadt: Wo es am schnellsten geht

Auf Kurztrips zählt jede Minute. Da will man nicht noch vom Flughafen ewig bis ins Stadtzentrum brauchen. Das sind die schnellsten Nahverkehrsverbindungen in den Reisezielen Europas.

Berlin.

Ein Wochenendtrip mit dem Flugzeug: Da hat man nur sehr begrenzt Zeit, die Stadt zu erkunden. Ein schneller Transfer vom Flughafen in die Stadt ist da hilfreich.

Die Reise- und Buchungsplattform Omio hat sich 50 beliebte Touristenziele in Europa angeschaut und die Zeit und Kosten für den Weg vom Flughafen in die Innenstadt untersucht. Die Daten der Fahrzeiten stammen aus dem Google-Routenplaner und die Ticketpreise von den lokalen Verkehrsgesellschaften.

In 20 Minuten (oder weniger) in der Stadt

Von den insgesamt 50 Reisezielen ermöglichen ganze sechs eine Fahrtzeit von weniger als 20 Minuten in die Innenstadt. Während die Preise zwar teils weit auseinanderliegen, lässt sich hier viel Zeit einsparen.

Nach der Fahrzeit geordnet sind das die folgenden Orte:

Kopenhagen mit 13 Minuten (4,85 Euro)

Innsbruck mit 17 Minuten (3 Euro)

Bilbao mit 18 Minuten (3 Euro)

Stockholm mit 18 Minuten (11,30 Euro)

Warschau mit 19 Minuten (1,85 Euro)

Zürich mit 19 Minuten (7,50 Euro)

Manchester mit 20 Minuten (6 Euro)

Neapel mit 20 Minuten (5 Euro)

Salzburg mit 20 Minuten (2,50 Euro)

Im Vergleich am längsten dauert es in Bosnien und Herzegowinas Hauptstadt Sarajevo. Die Fahrt vom Flughafen in das Stadtzentrum kostet zwar nur 92 Cent, dafür ist man rund 53 Minuten unterwegs. Viel Sightseeing für wenig Geld, um es mal positiv zu betrachten.

Was ist ein normaler Preis?

Im Schnitt kostet eine Fahrt in die Stadt laut der Erhebung etwa 5,70 Euro. In einigen Orten kommt man mit weniger als 2 Euro aus, in anderen landet man schon im zweistelligen Bereich. Am günstigsten ist es in Budapest mit umgerechnet 73 Cent. Die Fahrt dauert 30 Minuten. Am meisten zahlt man in Oslo. 21,50 Euro kostet der Flytoget, der Reisende in 22 zum Hauptbahnhof "Sentralstasjon" bringt.

Übrigens: Der Tipp von Omio ist Nizza. Die Fahrzeit ins Herz der Stadt beträgt etwa 25 Minuten und der Bus kommt im sechs Minuten-Takt. Auch die Fahrtkosten liegen mit 1,70 Euro weit unter dem Durchschnitt. (dpa)