MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |
  • Reisen
  • |

  • Von der Ostsee bis zu den Alpen: Das sind die zehn besten Campingplätze

Sehnsuchtsziel Ostsee: Der Campingpark Kühlungsborn ist laut einer aktuellen Umfrage der beliebteste in Deutschland.
Sehnsuchtsziel Ostsee: Der Campingpark Kühlungsborn ist laut einer aktuellen Umfrage der beliebteste in Deutschland. Bild: Imago/Marc Stinger
Kein Meer in der Nähe, trotzdem nah am Wasser gebaut: Vom Gitzenweiler Hof ist es nicht weit bis zum Bodensee. Der Campingpark schaffte es auf Platz 10 des Rankings.
Kein Meer in der Nähe, trotzdem nah am Wasser gebaut: Vom Gitzenweiler Hof ist es nicht weit bis zum Bodensee. Der Campingpark schaffte es auf Platz 10 des Rankings. Bild: Kerstin Lazi/Gitzenweiler Hof
Vogelperspektive auf den Vier-Sterne-Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl.
Vogelperspektive auf den Vier-Sterne-Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl. Bild: Igor Pastierovic/dpa
Sehnsuchtsziel Ostsee: Der Campingpark Kühlungsborn ist laut einer aktuellen Umfrage der beliebteste in Deutschland.
Sehnsuchtsziel Ostsee: Der Campingpark Kühlungsborn ist laut einer aktuellen Umfrage der beliebteste in Deutschland. Bild: Imago/Marc Stinger
Kein Meer in der Nähe, trotzdem nah am Wasser gebaut: Vom Gitzenweiler Hof ist es nicht weit bis zum Bodensee. Der Campingpark schaffte es auf Platz 10 des Rankings.
Kein Meer in der Nähe, trotzdem nah am Wasser gebaut: Vom Gitzenweiler Hof ist es nicht weit bis zum Bodensee. Der Campingpark schaffte es auf Platz 10 des Rankings. Bild: Kerstin Lazi/Gitzenweiler Hof
Vogelperspektive auf den Vier-Sterne-Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl.
Vogelperspektive auf den Vier-Sterne-Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl. Bild: Igor Pastierovic/dpa
Reise
Von der Ostsee bis zu den Alpen: Das sind die zehn besten Campingplätze
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

62.000 Campingfreunde haben online abgestimmt. Wir stellen die Top-10-Plätze in Deutschland vor, haben Preise verglichen und geprüft, wo es in den sächsischen Sommerferien noch freie Parzellen gibt.

An diesen Umfrageergebnissen dürften die reisefreudigen Sachsen ihren Anteil haben: Der Online-Campingführer „Camping.info“ hat Nutzer über Europas beste Campingplätze abstimmen lassen. Gewonnen hat Camping Sonnenland im österreichischen Lutzmannsburg. Dahinter punktet mehrfach die Ostsee, drei Plätze an der Küste schaffen es in die Top...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
14.01.2026
4 min.
In Sachsen werden deutlich mehr E-Autos zugelassen
Auf Halde: Neuwagen an einem Pkw-Verteilzentrum. Sachsen verzeichnete 2025 eine rückläufige Zahl an Erstzulassungen.
Während insgesamt weniger Autos verkauft wurden, hat der Absatz von Neuwagen mit alternativem Antrieb zugelegt. Mancher Kunde behält seine Kaufzurückhaltung bei – aus einem nachvollziehbaren Grund.
Andreas Rentsch
08.12.2025
4 min.
Talsperre Pöhl: Welche Camper 2026 tiefer in die Tasche greifen müssen
Die Parzellen der Dauercamper sind beliebt. Jetzt zieht der Zweckverband die Preise an.
Trotz langer Schlechtwetterphasen zog es auch im vergangenen Sommer zahlreich Gäste an die Pöhl. Mit steigenden Unterhaltungskosten werden auch die Camper zur Kasse gebeten. Für wen sich die Gebühren in der kommenden Saison ändern.
Claudia Bodenschatz
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel