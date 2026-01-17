Von der Ostsee bis zu den Alpen: Das sind die zehn besten Campingplätze

62.000 Campingfreunde haben online abgestimmt. Wir stellen die Top-10-Plätze in Deutschland vor, haben Preise verglichen und geprüft, wo es in den sächsischen Sommerferien noch freie Parzellen gibt.

An diesen Umfrageergebnissen dürften die reisefreudigen Sachsen ihren Anteil haben: Der Online-Campingführer „Camping.info“ hat Nutzer über Europas beste Campingplätze abstimmen lassen. Gewonnen hat Camping Sonnenland im österreichischen Lutzmannsburg. Dahinter punktet mehrfach die Ostsee, drei Plätze an der Küste schaffen es in die Top... An diesen Umfrageergebnissen dürften die reisefreudigen Sachsen ihren Anteil haben: Der Online-Campingführer „Camping.info“ hat Nutzer über Europas beste Campingplätze abstimmen lassen. Gewonnen hat Camping Sonnenland im österreichischen Lutzmannsburg. Dahinter punktet mehrfach die Ostsee, drei Plätze an der Küste schaffen es in die Top...