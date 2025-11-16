Vor Cuxhaven liegt einer der größten Schiffsfriedhöfe

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven.
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Dokumentiert die Arbeit in der Hochseefischerei und das Risiko des Schiffbruchs: das Museum "Windstärke 10".
Dokumentiert die Arbeit in der Hochseefischerei und das Risiko des Schiffbruchs: das Museum "Windstärke 10". Bild: Carmen Jaspersen/dpa/dpa-tmn
Ebenfalls im "Windstärke 10" ausgestellt: ein antiquierter Taucherhelm.
Ebenfalls im "Windstärke 10" ausgestellt: ein antiquierter Taucherhelm. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Außerdem sehenswert in Cuxhaven: die Gebäude im alten Fischereihafen.
Außerdem sehenswert in Cuxhaven: die Gebäude im alten Fischereihafen. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Die "Alte Liebe" wurde 1733 erbaut – als Schiffsanleger und Wellenbrecher. Sie bietet als Aussichtsplattform einen tollen Blick auf die Elbe.
Die "Alte Liebe" wurde 1733 erbaut – als Schiffsanleger und Wellenbrecher. Sie bietet als Aussichtsplattform einen tollen Blick auf die Elbe. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn
Die Kugelbake: See- und Wahrzeichen und nördlichster Punkt Niedersachsens.
Die Kugelbake: See- und Wahrzeichen und nördlichster Punkt Niedersachsens. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine".
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut.
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria".
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten.
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven.
Eingang des Museums "Windstärke 10" in Cuxhaven. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Dokumentiert die Arbeit in der Hochseefischerei und das Risiko des Schiffbruchs: das Museum "Windstärke 10".
Dokumentiert die Arbeit in der Hochseefischerei und das Risiko des Schiffbruchs: das Museum "Windstärke 10". Bild: Carmen Jaspersen/dpa/dpa-tmn
Ebenfalls im "Windstärke 10" ausgestellt: ein antiquierter Taucherhelm.
Ebenfalls im "Windstärke 10" ausgestellt: ein antiquierter Taucherhelm. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Außerdem sehenswert in Cuxhaven: die Gebäude im alten Fischereihafen.
Außerdem sehenswert in Cuxhaven: die Gebäude im alten Fischereihafen. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Die "Alte Liebe" wurde 1733 erbaut – als Schiffsanleger und Wellenbrecher. Sie bietet als Aussichtsplattform einen tollen Blick auf die Elbe.
Die "Alte Liebe" wurde 1733 erbaut – als Schiffsanleger und Wellenbrecher. Sie bietet als Aussichtsplattform einen tollen Blick auf die Elbe. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn
Die Kugelbake: See- und Wahrzeichen und nördlichster Punkt Niedersachsens.
Die Kugelbake: See- und Wahrzeichen und nördlichster Punkt Niedersachsens. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine".
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut.
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria".
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten.
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Reise
Vor Cuxhaven liegt einer der größten Schiffsfriedhöfe
Von Wolfgang Stelljes, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor der Stadt an der breiten Elbmündung ruhen zahlreiche Wracks – das Museum "Windstärke 10" erzählt ihre spektakulären Geschichten. Was das größte Nordseeheilbad mit Schiffskatastrophen verbindet.

Cuxhaven.

Zur Eröffnung ein Sturm. Wie passend. Sturm "Xaver" zog über die Stadt an der Nordseeküste hinweg, als am 5. Dezember 2013 das Museum "Windstärke 10" in Cuxhaven eröffnet wurde. Mit Windstärke 10. Fast so, als hätte es noch eine passende Kulisse gebraucht für die beiden Ausstellungsschwerpunkte des neuen Museums: die harte und gefährliche Arbeit in der Hochseefischerei und das Risiko des Schiffbruchs.

Jenny Sarrazin, bis 2021 Leiterin des Museums, erzählt heute als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Führungen von spektakulären Schiffsuntergängen. Zum Beispiel dem der "Wilhelmine". Die hölzernen Reste des 15 Meter langen Schiffes sind so ziemlich das Erste, was man in der großen Mittelhalle des Museums sieht.

Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine".
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine".
Was von ihr übrig blieb: die hölzernen Reste der "Wilhelmine". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn

Die "Wilhelmine" war ein Ewer, "ein typisches Fischereifahrzeug, denn die Nordsee war immer ein begehrter Fischgrund." Was genau der "Wilhelmine" zum Verhängnis wurde, lässt sich nicht mehr sagen. Jedenfalls war die See am 16. Februar 1928 rau und die Sicht schlecht. "Und der Skipper hatte keine Ahnung von Navigation", sagt Sarrazin. Er verlor die Orientierung und lief auf einer Insel in der Elbmündung auf. Die Mannschaft wurde gerettet, das Schiff aber verschwand im Elbsand und wurde erst 1979 wieder frei gespült.

Tausende von Wracks

Die "Wilhelmine" ist nur einer von vielen Punkten auf einer Karte an einer Wand im "Windstärke 10". Jeder Punkt steht für ein gesunkenes Schiff. Geortet wurden die Wracks vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Schiffe, die komplett eingesandet sind, tauchen in dieser Karte nicht auf.

Doch auch so wird deutlich: Die Deutsche Bucht vor der Haustür von Cuxhaven als dem größten Nordseeheilbad Deutschlands, das vor allem wegen der Sandstrände und dem Wattenmeer besucht wird, ist einer der größten Schiffsfriedhöfe weltweit.

Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut.
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut.
Schiffsschraube als Exponat: Für das Museum "Windstärke 10" wurden zwei alte Fischpackhallen im Hafengebiet aufwendig umgebaut. Bild: Ingo Wagner/dpa/dpa-tmn

Die meisten Punkte auf der Karte im Museum sind rund um die Doggerbank im Nordwesten der Deutschen Bucht, einem beliebten Laichgrund von Heringen und damit Ziel von Fischern. Aber auch in der Elb- und Wesermündung und längs des Schifffahrtsweges nördlich der ostfriesischen Inseln verdichten sich die Punkte.

Zu vielen dieser Punkte kann Sarrazin eine Geschichte erzählen. Da ist die "Kaffraria", die 1891 vor Otterndorf strandete, beladen unter anderem mit Küchenutensilien, Kinderspielzeug und Stoffen. "Die Otterndorfer haben sich bedient." Bald danach sah man den einen oder anderen Bewohner in einem neuen Anzug.

Sarrazin berichtet auch von der "Gottfried", deren Schicksal bereits Thema einer TV-Dokumentation war. Im März 1822 geriet der kleine Frachtsegler "in einen der übelsten Orkane des 19. Jahrhunderts" und strandete vor Cuxhaven. An Bord: ägyptische Altertümer, bestimmt für den preußischen König Friedrich Wilhelm III., darunter ein kostbarer Granitsarkophag und mehrere Holzkisten mit Mumien. Sieben dieser Mumien wurden von Küstenbewohnern geborgen und aus Angst vor der Pest gleich wieder vergraben. Der Sarkophag ist nie wieder aufgetaucht.

Größte zivile Schiffskatastrophe

Zu den Schiffskatastrophen, die in einem abgedunkelten Seitentrakt des Museums thematisiert werden, gehört die der "Cimbria". Das über 100 Meter lange Auswandererschiff war in der Nacht zum 19. Januar 1883 auf dem Weg von Hamburg nach New York.

37 Kilometer nordwestlich von Borkum bohrte sich bei dichtem Nebel die "Sultan", ein englischer Kohlendampfer, in die Backbordseite. Gut eine Viertelstunde später ragten nur noch zwei Masten aus dem Wasser. In dieser Nacht starben 437 Menschen, vor allem Auswanderer aus Osteuropa, darunter sehr viele Frauen und Kinder.

Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria".
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria".
Steht im Museum für die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee: eine Tasse von der 1883 gesunkenen "Cimbria". Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn

Der Untergang der "Cimbria" ist bis heute die größte zivile Schiffskatastrophe in der Nordsee. Im Museum ist eine Tasse aus Porzellan zu sehen, innen mit Goldrand, außen blassrosa. Taucher bargen sie aus dem Wrack. Auf der Tasse stehen nur zwei Worte: "Remember me". 

Vom Aussichtspunkt den Lotsen bei der Arbeit zusehen

"Heute sind die Schifffahrtswege sehr viel sicherer geworden", sagt Sarrazin, nicht zuletzt dank modernen Navigationshilfen wie Radar und GPS. Nach wie vor unentbehrlich aber sind die Lotsen. Seit rund 450 Jahren verrichten sie in Cuxhaven ihren Dienst. Sie wohnten im Lotsenviertel, nahe am Hafen.

Im Museum "Windstärke 10" ist ihre Arbeit im "Lotsenraum" dokumentiert. Hier trifft sich einmal im Monat ein Kreis von rund 20 ehemaligen Lotsen. Jürgen Trinkies ist ihr Sprecher. Der 82-Jährige ist 19 Jahre zur See gefahren und hat danach 27 Jahre lang als Lotse gearbeitet. "Die Elbe ist voll mit Wracks", sagt Trinkies. Und sie ist nach wie vor ein gefährliches Fahrwasser. "Die Tiefe, die Strömung", selbst Kapitäne, die weltweit unterwegs sind, könnten das nicht einschätzen.

Außerdem werden die Schiffe immer größer, manche sind 400 Meter lang und 60 Meter breit. "Da ist es absolut notwendig, dass das Schiff in der tiefsten Rinne fährt." Rund 290 Lotsen sind noch auf der Elbe aktiv, 40 von ihnen in Cuxhaven.

Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten.
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten.
Von der Aussichtsplattform "Alte Liebe" lässt sich beobachten, wie Lotsenboote Schiffsriesen begleiten. Bild: Wolfgang Stelljes/dpa-tmn

Von der "Alten Liebe", einem beliebten Aussichtspunkt, wird man also auch in Zukunft beobachten können, wie sich Lotsen an Bord ihrer Boote auf den Weg zu Schiffsriesen machen, um sie sicher in den Hafen von Hamburg oder die offene See zu geleiten.

Links, Tipps, Praktisches:

Anreise: Mit dem Auto ist man etwa von Berlin und Köln aus je rund fünf Stunden unterwegs, von Hamburg oder Hannover gut zweieinhalb Stunden. Mit der Bahn geht es über Hamburg oder Bremen und Bremerhaven bis ins Zentrum von Cuxhaven. Das Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven "Windstärke 10" liegt nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt.

Beste Reisezeit: Cuxhaven hat ganzjährig Saison und zählt über 600.000 Übernachtungsgäste pro Jahr, vor allem im Sommer, dank der Sandstrände in den Ortsteilen Duhnen und Sahlenburg. Beliebt sind auch Wattwagenfahrten nach Neuwerk, einer vorgelagerten Insel, die zu Hamburg gehört, sowie Wattwanderungen, die selbst im Winter angeboten werden. Wer nicht unbedingt baden will, sollte auf die Nebensaison ausweichen. 

Neben "Windstärke 10" gehören der Hafen mit der Hapag-Halle, die Aussichtsplattform Alte Liebe, das See- und Wahrzeichen Kugelbake als nördlichster Punkt Niedersachsens, das Wattenmeer Besucherzentrum, das Schloss Ritzebüttel und das Joachim-Ringelnatz-Museum zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt mit ihren knapp 50.000 Einwohnern.

Übernachtung: Das Angebot reicht von einem Fünf-Sterne-Haus wie dem "Badhotel Sternhagen" über die "Villa Caldera", einem stilvollen Haus von 1904, bis zum "Hafenhostel" und rund einem Dutzend meist strandnahen Campingplätzen. Außerdem gibt es zahlreiche Ferienwohnungen.

Weiterführende Informationen: nordseeheilbad-cuxhaven.de (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
06.11.2025
8 min.
König der Lüfte: Zu den Seeadlern in der Pommerschen Bucht
Beeindruckende Erscheinung: Der Seeadler gilt mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,60 Metern als größter europäischer Greifvogel.
Seeadler lassen sich auf Usedom immer häufiger blicken. An welchen Orten die Chancen besonders gut stehen – und warum der Naturpark für den Greifvogel so attraktiv ist.
Wolfgang Stelljes, dpa
06.11.2025
2 min.
Geborgenes U-Boot zerlegt - Museen zeigen Teile des Wracks
Experten haben das U-Boot untersucht und zerlegt. (Archivbild)
Vom Meeresgrund ins Museum: Was von einem kaiserlichen U-Boot übrig bleibt – und wo die Relikte bald zu sehen sind.
Mehr Artikel