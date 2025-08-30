Wandern auf Menorca - 185 Kilometer durch fast unberührte Landschaft

Ein verfallener Patrouillenweg wurde für Wanderer hergerichtet - und bietet oft schöne Ausblicke auf Buchten und Meer.

Galt bis vor kurzem, die schlechtesten Wege führen zu den schönsten Stränden, so hat sich das durch den wiederbelebten Camí des Cavalls geändert. Jahrhundertelang diente der alte Pferdeweg dazu, Wehrtürme miteinander zu verbinden, die einst zum Schutz vor Piraten und anderen Invasoren gebaut wurden. Nicht ganz so lange hat es gedauert, den...