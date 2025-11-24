Wo der Nussknacker lebt: Weihnachtszauber im Erzgebirge

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen.
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Das erzgebirgische Kunsthandwerk hat in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Ein Zentrum mit vielen Werkstätten ist das Spielzeugdorf Seiffen.
Das erzgebirgische Kunsthandwerk hat in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Ein Zentrum mit vielen Werkstätten ist das Spielzeugdorf Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Seit dem 17. Jahrhundert wird in der Werkstatt der Familie Füchtner in Seiffen Holzkunst gefertigt. Sie ist das Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers.
Seit dem 17. Jahrhundert wird in der Werkstatt der Familie Füchtner in Seiffen Holzkunst gefertigt. Sie ist das Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner wird der Körper eines Nussknackers gedrechselt.
In der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner wird der Körper eines Nussknackers gedrechselt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Blick auf den berühmten Bergaltar der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Die Darstellungen bergmännischen Lebens vor 500 Jahren werden dem Maler Hans Hesse zugeschrieben.
Blick auf den berühmten Bergaltar der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Die Darstellungen bergmännischen Lebens vor 500 Jahren werden dem Maler Hans Hesse zugeschrieben. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz wurde zwischen 1499 und 1525 erbaut und ist die größte spätgotische Hallenkirche Sachsens.
Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz wurde zwischen 1499 und 1525 erbaut und ist die größte spätgotische Hallenkirche Sachsens. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Im festlichen Habit ziehen Miniaturfiguren in der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zur großen Bergparade von 1719 auf.
Im festlichen Habit ziehen Miniaturfiguren in der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zur großen Bergparade von 1719 auf. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bastian Guthke, Museumspädagoge, steht in der Ausstellung der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zwischen historischen Figuren, Pyramiden und Leuchtern.
Bastian Guthke, Museumspädagoge, steht in der Ausstellung der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zwischen historischen Figuren, Pyramiden und Leuchtern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Eine alte Förderscheibe steht vor dem Markus-Röhling-Stolln in Annaberg-Buchholz. In dem Besucherbergwerk wird der alte bergmännische Brauch der Mettenschicht gepflegt.
Eine alte Förderscheibe steht vor dem Markus-Röhling-Stolln in Annaberg-Buchholz. In dem Besucherbergwerk wird der alte bergmännische Brauch der Mettenschicht gepflegt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Schmücken, auch unter Tage: Gunnar Lenhard und Weihnachtsbaum im Markus-Röhling-Stolln.
Schmücken, auch unter Tage: Gunnar Lenhard und Weihnachtsbaum im Markus-Röhling-Stolln. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Markus Füchtner hat sich wie seine Vorfahren dem Nussknacker verschrieben. Er betreibt eine Werkstatt in Seiffen.
Markus Füchtner hat sich wie seine Vorfahren dem Nussknacker verschrieben. Er betreibt eine Werkstatt in Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit.
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz.
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach.
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent.
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen.
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Das erzgebirgische Kunsthandwerk hat in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Ein Zentrum mit vielen Werkstätten ist das Spielzeugdorf Seiffen.
Das erzgebirgische Kunsthandwerk hat in der Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Ein Zentrum mit vielen Werkstätten ist das Spielzeugdorf Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Seit dem 17. Jahrhundert wird in der Werkstatt der Familie Füchtner in Seiffen Holzkunst gefertigt. Sie ist das Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers.
Seit dem 17. Jahrhundert wird in der Werkstatt der Familie Füchtner in Seiffen Holzkunst gefertigt. Sie ist das Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner wird der Körper eines Nussknackers gedrechselt.
In der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner wird der Körper eines Nussknackers gedrechselt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Blick auf den berühmten Bergaltar der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Die Darstellungen bergmännischen Lebens vor 500 Jahren werden dem Maler Hans Hesse zugeschrieben.
Blick auf den berühmten Bergaltar der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Die Darstellungen bergmännischen Lebens vor 500 Jahren werden dem Maler Hans Hesse zugeschrieben. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz wurde zwischen 1499 und 1525 erbaut und ist die größte spätgotische Hallenkirche Sachsens.
Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz wurde zwischen 1499 und 1525 erbaut und ist die größte spätgotische Hallenkirche Sachsens. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Im festlichen Habit ziehen Miniaturfiguren in der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zur großen Bergparade von 1719 auf.
Im festlichen Habit ziehen Miniaturfiguren in der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zur großen Bergparade von 1719 auf. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Bastian Guthke, Museumspädagoge, steht in der Ausstellung der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zwischen historischen Figuren, Pyramiden und Leuchtern.
Bastian Guthke, Museumspädagoge, steht in der Ausstellung der "Manufaktur der Träume" in Annaberg-Buchholz zwischen historischen Figuren, Pyramiden und Leuchtern. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Eine alte Förderscheibe steht vor dem Markus-Röhling-Stolln in Annaberg-Buchholz. In dem Besucherbergwerk wird der alte bergmännische Brauch der Mettenschicht gepflegt.
Eine alte Förderscheibe steht vor dem Markus-Röhling-Stolln in Annaberg-Buchholz. In dem Besucherbergwerk wird der alte bergmännische Brauch der Mettenschicht gepflegt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Schmücken, auch unter Tage: Gunnar Lenhard und Weihnachtsbaum im Markus-Röhling-Stolln.
Schmücken, auch unter Tage: Gunnar Lenhard und Weihnachtsbaum im Markus-Röhling-Stolln. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Markus Füchtner hat sich wie seine Vorfahren dem Nussknacker verschrieben. Er betreibt eine Werkstatt in Seiffen.
Markus Füchtner hat sich wie seine Vorfahren dem Nussknacker verschrieben. Er betreibt eine Werkstatt in Seiffen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit.
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz.
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach.
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent.
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Reise
Wo der Nussknacker lebt: Weihnachtszauber im Erzgebirge
Von Andreas Hummel (Text) und Hendrik Schmidt (Fotos), dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Advent über die Region hereinbricht, leben alte Bräuche wieder auf. Kunsthandwerk und Bergparaden locken viele Besucher. Auch unter Tage wird es bei Kerzenschein und Tannenschmuck besinnlich.

Seiffen.

Das Geburtshaus des erzgebirgischen Nussknackers liegt unscheinbar am Ortsrand des Spielzeugdorfs Seiffen. In der achten Generation führt Markus Füchtner den kleinen Betrieb, dessen Geschichte bis ins 18. Jahrhundert reicht. Wie schon seine Vorfahren steht der 44-Jährige an der Drechselbank und bearbeitet ein sich drehendes Kantholz mit verschiedenen Werkzeugen. Die Späne fliegen, ein neuer Nussknacker wird geboren. 

Füchtners Ur-Ur-Ur-Großvater soll einst den erzgebirgischen Nussknacker erfunden haben, wie er heute in der Region von zahlreichen Kunsthandwerkern gefertigt wird und zu Weihnachten viele Stuben ziert. Mit den grimmigen Holzfiguren wurden vor allem Vertreter der Obrigkeit abgebildet - allen voran der König. "Zu Weihnachten wurde der Spieß herumgedreht nach dem Motto: Jetzt knackt ihr unsere Nüsse", beschreibt Füchtner den Gedanken dahinter. 

Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit.
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit.
Ein neuer Nussknacker wird geboren: Holzspielzeugmacher Markus Füchtner bei der Arbeit. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Füchtners Vorfahren waren Zimmerleute, die sommers auf dem Bau schufteten. Wenn dann über das Erzgebirge der Winter hereinbrach, griffen die Handwerker notgedrungen zu Schnitzmesser und Drechseleisen, um Geld für ihre Familien zu verdienen.

Brauchtum als Besuchermagnet

So erzählt es Füchtner und so ging es vielen in der Region: Es wurde geschnitzt, gedrechselt, gesägt und geklöppelt. Gepaart mit einer tiefen Frömmigkeit und dem Bergbau ist im Erzgebirge eine große Vielfalt an Brauchtum entstanden, die in der Weihnachtszeit ihren Höhepunkt hat und deren Faszination sich viele Besucher nicht entziehen können. 

Vielerorts locken Drechsel- und Schnitzstuben. Doch das Kunsthandwerk, das im Frühjahr zum immateriellen Kulturerbe geadelt wurde, hat besonders in Seiffen sein Zentrum. In der Adventszeit bummeln die Besucher des beschaulichen Gebirgsorts nahe der Grenze zu Tschechien durch Geschäfte und halten Ausschau nach Geschenken und Dekorationen. Dank der Vielzahl an Werkstätten ist die Auswahl an Räuchermännern, Nussknackern, Schwibbögen, Pyramiden und Engelsfiguren groß.

Dabei können Besucher zusehen, wie die Holzkunst entsteht, etwa in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst. Hier verzieren Mitarbeiterinnen Nussknacker und Räuchermänner, Handwerker bearbeiten Holzstücke an der Drehbank. Wer der Hauptstraße zum Ortsrand folgt, kann im Freilichtmuseum eine besondere Technik des Kunsthandwerks erleben: das Reifendrehen.

In einem mit Wasserkraft betriebenen Drehwerk aus dem 18. Jahrhundert werden nasse Fichtenholzscheiben per Hand so bearbeitet, dass daraus Tierfiguren entstehen - welche genau, erkennt der Beobachter erst beim Aufspalten des Holzreifens. 

Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz.
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz.
Auch das Handwerk des Reifendrehens wird im Erzgebirge gepflegt. Dabei entstehen kleine Tiere aus Holz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bräuche in diesem Landstrich gehen weit über das Kunsthandwerk hinaus. Wenn die Adventszeit beginnt, verwandeln sich die Orte in ein Lichtermeer. Viele Fenster sind mit Schwibbögen geschmückt, die in der Dunkelheit leuchten.

Kultureller Reichtum dank florierendem Bergbau

An zentralen Plätzen drehen sich Pyramiden, die mit verschiedenen Motiven verziert sind. Und etliche Weihnachtsmärkte versprühen abseits der großen Städte besonderen Charme. In Freiberg, Schneeberg, Marienberg und Annaberg-Buchholz ebenso wie in Schwarzenberg oder Zwönitz

Eng verknüpft sind viele Bräuche mit dem Bergbau, der hier über Jahrhunderte betrieben wurde. Silberfunde entfachten im Mittelalter ein "Berggeschrey", das für wirtschaftlichen Aufschwung und kulturellen Reichtum sorgte. Auch andere Rohstoffe wie Kobalt und Zinn, später Uran, wurden hier in harter Arbeit dem Fels abgetrotzt. Der Erzreichtum gab dem Mittelgebirge seinen Namen. 

Mit einem herzlichen "Glück auf!" begrüßt Gunnar Lenhard seine Gäste. Der 41-Jährige hat sich im schwarzen Habit der Bergleute gekleidet. Zunächst geht es in die Kaue, wo Gäste Helm und Umhang erhalten. Am Eingang des Markus-Röhling-Stolln in Annaberg-Buchholz wartet schon eine kleine Bahn, mit der die Fahrt 600 Meter in den Berg hinein beginnt.

Die Wagen ruckeln über die Schienen, ein kühler Luftzug lässt frösteln. Nach wenigen Minuten stoppt die Bahn und Lenhard führt in den ehemaligen Fördermaschinenraum unter Tage. 

Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach.
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach.
Im Markus-Röhling-Stolln hält Gunnar Lenhard den alten bergmännischen Brauch der Mettenschicht wach. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Von der Maschine selbst ist nichts mehr zu sehen, dafür hat sein Verein den Raum mit Kerzenleuchtern, Reisig und einem Weihnachtsbaum geschmückt. Denn hier unten im Besucherbergwerk halten sie einen alten bergmännischen Brauch wach: die Mettenschicht.

"Zechenheiligabend" als Besucherspektakel

"Mettenschichten gibt es seit ungefähr 400 Jahren", erläutert Lenhard. Dabei handelt es sich um die letzte Schicht der Bergleute vor Weihnachten, meist am 23. Dezember. Gearbeitet wurde dazu ausnahmsweise nur eine halbe Schicht, um danach mit einer Andacht das Weihnachtsfest nach Bergmannsart einzuläuten.

Mancherorts war auch vom "Zechenheiligabend" die Rede, den die Bergleute abseits der Öffentlichkeit im Kollegenkreis feierten. Neben der Andacht gehörten dazu auch ein Dank der Belegschaft an den Steiger, ihrem Vorgesetzten, sowie ein Bergschmaus mit Essen und Umtrunk, sagt Lenhard. 

Mit Einrichtung des Besucherbergwerks sei der Gedanke entstanden, diesen Brauch wieder aufleben zu lassen. Bis zu 80 Personen werden dazu an mehreren Terminen im Advent hier im Fels bei Kerzenschein bewirtet, dazu gibt es Musik. Die Brauchtumsfeiern, die auch andernorts angeboten werden, sind beliebt, so dass Interessenten schnell sein müssen. Im Röhling-Stolln etwa sind die diesjährigen Mettenschichten schon seit Jahresbeginn ausgebucht. 

Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent.
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent.
Immaterielles Kulturerbe: die Bergparaden im Advent. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Doch auch Kurzentschlossene finden in der Region bergmännisches Brauchtum in der Adventszeit. Rund ein Dutzend Bergparaden listet der Kalender des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine auf.

Dabei ziehen Hunderte Teilnehmer im traditionellen Habit und begleitet von Musikkapellen durch die Städte und erinnern an die Bergbautradition in Sachsen. Die Paraden sind nicht nur immaterielles Kulturerbe, sondern locken alljährlich Zehntausende Schaulustige an. 

In der Werkstatt von Markus Füchtner werden derweil weitere Nussknacker von Hand verziert, um Bestellungen abzuarbeiten. Sein Kunsthandwerk ist bis nach Übersee gefragt, etwa in den USA. Ein kleiner Nussknacker ist sogar noch weiter gereist: "Wilhelm" war schon Gast auf der Raumstation ISS. Von dort ist er längst zurückgekehrt - um Weihnachten im Erzgebirge zu feiern.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel und Anreise: Der Kurort Seiffen im Erzgebirge liegt anderthalb Autostunden südwestlich von Dresden. Mit Bus und Bahn (mehrmals umsteigen) ist Seiffen von Sachsens Hauptstadt aus in etwa zwei Stunden erreicht.

Kirchen: Im Erzgebirge gibt es beeindruckende Kirchen und Zeugnisse tiefer Frömmigkeit. Die St. Wolfgangkirche in Schneeberg beherbergt einen Altar aus der Werkstatt von Lucas Cranach. Die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz ist bekannt für ihren Bergaltar und ihr Schlingrippengewölbe.

Weihnachtliches: Adventskränze und Grußkarten basteln, Duftkerzen herstellen oder selbst drechseln und schnitzen - dazu lädt der "Maker-Advent" an gut 40 Orten in der Region. Er ist ein Projekt von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 und wurde mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet. 

Abschalten: Wer eine Auszeit braucht, findet in einem der Thermalbäder Entspannung - etwa im Radonheilbad Actinon in Bad Schlema oder im Thermalwasserbecken in Wiesenbad. Für Familien locken Spaßbäder in Geyer und Marienberg. 

Weitere Informationen: sachsen-tourismus.de (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
12:52 Uhr
3 min.
Ruhige Lage auf den Autobahnen - Hektik in den Citys
Verkehr am ersten Adventswochenende: Auf der Autobahn weitgehend entspannt – in den Städten ist etwas Geduld gefragt.
Während es auf den Fernstraßen am ersten Adventswochenende entspannt bleiben dürfte, füllt es sich rund um die Metropolen - wo wird's voll?
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
24.11.2025
4 min.
Weihnachtsgeschäft für Kunsthandwerk läuft gut
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt.
In der Advents- und Weihnachtszeit steht Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge hoch im Kurs. Doch im kommenden Jahr könnten höhere Löhne zu Preissprüngen führen. Und wie wirken sich die US-Zölle aus?
Mehr Artikel