Zingst: Urlaubsglück zwischen Ostsee und Bodden

Im Ostseeheilbad Zingst auf Deutschlands beliebtester Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist das ganze Jahr Saison. Dafür sorgen Mega-Strand, Nationalpark und Foto-Fans aus aller Welt.

15 Kilometer Strand! Was für ein Luxus! Was für ein Pfund! Würde man alle 3060 Zingster dort in einer Linie aufstellen, hätte jeder nach links und rechts fast fünf Meter Abstand zum Nachbarn. Müsste der Allererste bis zum Allerletzten laufen, wäre er auf nackten Sohlen an der Wasserkante stramme fünf Stunden unterwegs. Die schiere Länge...