Zollverein: Neues Lichtspektakel in der "Höllenmaschine"

Es stank nach Schwefel, über der Anlage stiegen ständig weiße Wolken auf: "Höllenmaschine" wurde die einst größte Kokerei Europas in Essen genannt. Touristen können auf deren Spuren gehen.

Essen.

An den Alltag in Europas einst größter Zentralkokerei Zollverein in Essen erinnert ein Denkmalpfad, der nun um drei neue Stationen erweitert wurde - darunter eine Lichtinstallation im 98 Meter hohen Schornstein der 1993 stillgelegten Anlage.