  • Rente: So kann man online seine Informationen einsehen

Alles im Blick: Viele Rentenangelegenheiten lassen sich heute bequem online erledigen. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Alles im Blick: Viele Rentenangelegenheiten lassen sich heute bequem online erledigen. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Finanzen
Rente: So kann man online seine Informationen einsehen
Wie viel Rente bekomme ich am Ende meines Arbeitslebens? Eine spannende Frage, die man überraschend einfach schon jetzt online klären kann. Was der Service der Rentenversicherung sonst noch bietet.

Berlin.

Mit der Rente beschäftigen sich viele nur einmal im Jahr - nämlich dann, wenn sie die Rentenmitteilung abheften. Wenn sie sich überhaupt mit Rentenpunkten und Co. auseinandersetzen. Dabei können zukünftige Rentnerinnen und Rentner schon heute viele Rentenangelegenheiten online erledigen. In den meisten Fällen ist erst einmal kein persönlicher Termin bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) nötig. 

Was man braucht: eine Registrierung beim Kundenportal der DRV mit einem Personalausweis, Aufenthaltstitel oder einer Unionsbürgerkarte mit freigeschalteter elektronischer Ausweisfunktion (eID). 

Dafür braucht man außerdem:

  • einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone
  • ein NFC-Kartenlesegerät oder ein NFC-fähiges Smartphone

Kontenklärung, Übersichten und Anträge

Online lassen sich unter anderem diese Rentenangelegenheiten schon heute von daheim klären:

  • Rentenhöhe ausrechnen
  • Rentenantrag stellen
  • Antrag auf Kontenklärung stellen
  • Versicherungsunterlagen wie Rentenauskunft, Renteninformation, Beitragsrechnung oder Lückenauskunft anfordern
  • Rentenbescheinigungen anfordern
  • einen neuen Sozialversicherungsausweis beantragen

Diese online angeforderten Unterlagen werden von der Rentenversicherung per Post zugesandt. Wer sich bei der DRV registriert und mit der eID legitimiert, kann außerdem noch diese Dinge erledigen:

  • online auf das Versicherungskonto zugreifen
  • Mitteilungen und Bescheide elektronisch zusenden lassen
  • Versicherungsunterlagen direkt am Bildschirm ansehen, sie auf dem eigenen Gerät speichern oder sie ausdrucken

Da das Registrierungsverfahren mit dem Personalausweis je nach verwendeter Technik etwas kompliziert ausfallen kann, hat die DRV ein Erklärvideo auf ihrer Website bereitgestellt. Wichtig für Menschen, die als Bevollmächtigte die Renten anderer verwalten: Auch hierfür gibt es bei der DRV ein eigenes Kundenportal. (dpa)

