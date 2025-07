Rewe stellt auf digitale Treuepunkte um: Was sich jetzt für Kunden ändert

Beim Lebensmitteleinzelhändler Rewe sind die analogen Zeiten vorbei - zumindest, was die Treuepunkte anbelangt. Wo vorher jahrelang in Heftchen geklebt wurde, läuft ab jetzt alles digital. Das steckt dahinter.

Chemnitz. „Sammeln Sie Treuepunkte?“: Den Satz hört JEDER Rewe-Kunde an der Kasse – dazu gibt‘s dann in der Regel auch schon gleich die Punkte zum Einkleben ins Sammel-Heft. Doch damit ist jetzt Schluss.

Wie etwa die Bild-Zeitung sowie die Lebensmittel-Zeitung berichten, sind mit dem heutigen Montag die Zeiten vorbei, in denen man noch Punkte in sein Sammelheft geklebt hat. Jetzt läuft alles rein digital über die Rewe-App. Das Unternehmen mit Sitz in Köln hatte zuvor bereits seine gedruckten Werbeprospekte in Rente geschickt.

Auf seiner Website spricht der Lebensmitteleinzelhändler (rund 3600 Filialen in Deutschland) auch nur noch von digitalen Treuepunkten, „bei denen Du pro 5 Euro Einkaufswert einen digitalen Treuepunkt erhältst und ab einer definierten Schwelle Prämien vergünstigt erwerben kannst“. Derzeit kann man die Punkte etwa gegen diverse, vergünstigte Messer von Villeroy & Boch einlösen.

Mehr Kundenbindung durch die App?

„Den konsequenten Digital-Only-Ansatz hat Rewe bereits mit der Abschaffung des Papier-Handzettels und der Einführung von Rewe Bonus erfolgreich umgesetzt“, so ein Unternehmenssprecher gegenüber der Bild.

Laut Lebensmittel-Zeitung wird die Umstellung begleitet von einer App-Aktion in Zusammenarbeit mit der Dienstleistungsfirma L-Founders of Loyalty aus Krefeld. Dieser bezeichnet sich selbst auf Linkedin als den weltweit führenden „Anbieter taktischer Treuekampagnen für Lebensmittelhändler“.

Nach Zeitungsangaben verspreche man sich von der nun laufenden Aktion „spürbare Auswirkungen auf den Marktanteil“. Nach Edeka ist Rewe der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler der Republik. „Der Lebensmittelhandel in Deutschland hat sich verändert“, so L-Founders-Chef Jens Ohlig gegenüber der Lebensmittel-Zeitung. „Die Erwartungen der Kunden auch. Deshalb muss sich auch Kundenbindung verändern.“ Ziel offenbar: mehr Kunden an sich binden.

Während die App einen nun laut Rewe-Angaben erinnert, ehe Treuepunkte verfallen, fällt ein Vorteil des analogen Klebeheftchens jedoch weg: das gemeinsame Sammeln von Punkten. Und: Wer die App nicht installieren möchte, ist logischerweise raus aus dem Bonusprogramm.

Damit nicht genug: Laut Bild verabschiedet sich womöglich auch die Rewe-Tochter Penny vom Sammelheft. (phy)