Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Ruhestand aufschieben: So regelt man die Weiterbeschäftigung

Möchte man seinen Ruhestand noch nicht antreten, gibt es Möglichkeiten, sich mit dem Arbeitgeber zu einigen.
Möchte man seinen Ruhestand noch nicht antreten, gibt es Möglichkeiten, sich mit dem Arbeitgeber zu einigen. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Möchte man seinen Ruhestand noch nicht antreten, gibt es Möglichkeiten, sich mit dem Arbeitgeber zu einigen.
Möchte man seinen Ruhestand noch nicht antreten, gibt es Möglichkeiten, sich mit dem Arbeitgeber zu einigen. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Job & Karriere
Ruhestand aufschieben: So regelt man die Weiterbeschäftigung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch unbefristete Arbeitsverträge haben in den meisten Fällen ein natürliches Ablaufdatum: das Erreichen des Renteneintrittsalters. Aber nicht immer muss dann automatisch Schluss sein.

Berlin.

Auch nach Erreichen des regulären Renteneintritts weiter zur Arbeit gehen? Manche Arbeitnehmer wünschen sich das, die Bundesregierung will es ihnen erleichtern. Doch noch gelten bestehende arbeitsrechtliche Regelungen. Wie also lässt sich ein solches Arbeitsverhältnis aktuell wirksam vereinbaren?

Volker Görzel vom Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA) zufolge sind in den meisten Arbeits- und Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen Klauseln enthalten, die auch unbefristete Arbeitsverträge mit dem Erreichen des regulären Renteneintrittsalters auslaufen lassen. Nur wenn es solche Regelungen nicht gibt, läuft das Arbeitsverhältnis einfach weiter.

Ansonsten muss eine Weiterbeschäftigung vereinbart werden, sofern Arbeitgeber und Arbeitnehmer das wünschen. Der Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses lässt sich einvernehmlich verschieben - sogar mehrfach. Eine solche Vereinbarung sollte laut Görzel schriftlich erfolgen, eine einfache E-Mail genüge dafür. Wichtig: Gibt es einen Betriebsrat, muss dieser eingebunden werden, weil eine Weiterbeschäftigung rechtlich als Einstellung gilt. 

Bei Wiedereinstellung lauern mehrere Fallstricke

Gleiches gilt, wenn ehemalige Beschäftigte aus dem Ruhestand zurückgeholt werden sollen. Dann greifen noch dazu die Regeln des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. So lasse sich eine wirksame Befristung nur unter engen Voraussetzungen vereinbaren, der Rentenbezug alleine rechtfertige eine solche nicht. Ein weiterer Fallstrick: Mehrfache Befristungen können als Altersdiskriminierung gewertet werden. 

Wer frühzeitig und vorausschauend plant, fährt darum Görzel zufolge mit der Hinausschiebensvereinbarung oft sicherer und unkomplizierter. Trotzdem ist auch hier Vorsicht geboten. Eine mehrfache Verlängerung kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden. Deshalb sollte auch diese Möglichkeit sparsam eingesetzt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
6 min.
Abfindung annehmen ja oder nein? Das müssen Sie wissen
Eine Abfindung soll den Verlust des Arbeitsplatzes zumindest ein Stück weit abmildern: Bevor man seine Unterschrift unter einen Abfindungsvertrag setzt, sollte man aber genau abwägen - und gegebenenfalls nachverhandeln.
Abfindungen sollen den Verlust des Arbeitsplatzes abmildern. Doch es gibt einiges zu beachten. Was Sie für den Fall der Fälle wissen sollten - und wo sie noch nachverhandeln können.
Bernadette Winter, dpa
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
19.08.2025
5 min.
Wann Arbeitgeber beim Aussehen mitreden dürfen
Sichtbare Tattoos? Das möchten Arbeitgeber bei ihren Beschäftigten mit viel Kundenkontakt teils nicht sehen.
Offene Haare, sichtbare Tätowierungen oder Piercings im Gesicht: Was im Privatleben völlig normal ist, kann im Job für Konflikte sorgen. Aber welche Vorgaben sind gerechtfertigt?
von Eva Dignös, dpa
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel