  • Sachsenkredit für klimafreundliches Wohnen: Förderbank SAB berät „Freie Presse“-Leser

Neue Dämmung kann in älteren Immobilien den Wärmeverlust verringern und langfristig Energiekosten senken.
Neue Dämmung kann in älteren Immobilien den Wärmeverlust verringern und langfristig Energiekosten senken. Bild: Kai Remmers/dpa
Finanzen
Sachsenkredit für klimafreundliches Wohnen: Förderbank SAB berät „Freie Presse“-Leser
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Seit Juli bietet die Sächsische Aufbaubank ein neues Darlehen für die Wohnraumsanierung an. Von zwei Vorläuferprogrammen profitierten rund 1100 Antragsteller, es wurden 125 Millionen Euro verteilt.

Die ersten Signale sind positiv: Ein Anfang Juli von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gestartetes Förderprogramm stößt auf viel Interesse bei potenziellen Antragstellern. Mit dem sogenannten Sachsenkredit „Klimafreundlicher Wohnen“ soll die energetische Sanierung von Wohngebäuden mit bis zu vier Wohneinheiten finanziell unterstützt...
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Von Johanna Eisner
2 min.
24.07.2025
2 min.
Pizza zartbitter? – „Schmecken lassen“ auf kulinarischer Urlaubs- und Entdeckungsreise
Meinung
Redakteur
Torsten Philipp holt in der Pizzeria in Olbernhau eine Pizza aus dem Ofen.
Im Kulinarik-Newsletter der Freien Presse sind wir immer auf der Suche nach neuen Spezialitäten aus der Region, scheuen uns nicht, ungewöhnliche Kreationen zu testen und in die entferntesten Winkel Sachsens zu fahren.
Johanna Eisner
21.08.2025
4 min.
Das kostet eine energetische Sanierung
Anja Wohlgethan ist Leiterin eines Beraterteams bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Ihre Kollegen beantworten am 28. August telefonisch Fragen von „Freie Presse“-Lesern, die energetisch sanieren wollen.
Anja Wohlgethan von der Sächsischen Aufbaubank über Heizungstausch, bessere Dämmung und die Fördermöglichkeiten. Beim „Freie Presse“-Telefonforum können Sie Ihre Fragen stellen.
Andreas Rentsch
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel