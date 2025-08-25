Sachsenkredit für klimafreundliches Wohnen: Förderbank SAB berät „Freie Presse“-Leser

Seit Juli bietet die Sächsische Aufbaubank ein neues Darlehen für die Wohnraumsanierung an. Von zwei Vorläuferprogrammen profitierten rund 1100 Antragsteller, es wurden 125 Millionen Euro verteilt.

Die ersten Signale sind positiv: Ein Anfang Juli von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gestartetes Förderprogramm stößt auf viel Interesse bei potenziellen Antragstellern. Mit dem sogenannten Sachsenkredit „Klimafreundlicher Wohnen" soll die energetische Sanierung von Wohngebäuden mit bis zu vier Wohneinheiten finanziell unterstützt...