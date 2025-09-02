Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Schätzungsbescheid vom Finanzamt erhalten: Was tun?

Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, das aber versäumt, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Steuerschuld schätzt.
Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, das aber versäumt, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Steuerschuld schätzt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, das aber versäumt, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Steuerschuld schätzt.
Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben, das aber versäumt, muss damit rechnen, dass das Finanzamt die Steuerschuld schätzt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Finanzen
Schätzungsbescheid vom Finanzamt erhalten: Was tun?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steuererklärung vergessen abzugeben? Nicht wundern, falls sich das Finanzamt trotzdem mit einem Bescheid meldet: Es kann die Steuerschuld dann schätzen. Für Betroffene ist das meist nachteilig.

Berlin.

Ein Brief vom Finanzamt im eigenen Briefkasten mit dem Hinweis auf einen Schätzungsbescheid sorgt oft für Herzklopfen. Erst recht, wenn dort bereits steht, dass die Schätzung vollstreckt werden kann. Wichtig ist dann: Ruhe bewahren, die Situation einordnen und die richtigen Schritte einleiten.

"Ein Schätzungsbescheid wird in der Regel erlassen, wenn eine verpflichtende Steuererklärung nicht oder unvollständig abgegeben wurde", erklärt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. "Das Finanzamt darf dann die Besteuerungsgrundlagen 'nach pflichtgemäßem Ermessen' schätzen." Für die Betroffenen bedeutet das meist eine ungünstige Berechnung, nicht selten fällt die Steuerlast mit der Schätzung deutlich höher aus, als sie tatsächlich wäre. Der Schätzungsbescheid ist damit vor allem ein Druckmittel, um Betroffene zur Abgabe ihrer Erklärung zu bewegen.

Richtige Vorgehensweise entscheidend

Wichtig ist nun, die Fristen im Blick zu behalten. Denn gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats Einspruch eingelegt werden. Wer untätig bleibt, riskiert, dass die Schätzung bestandskräftig wird und dann Grundlage für Vollstreckungsmaßnahmen ist, die von Mahnungen über Säumniszuschläge bis hin zur Kontopfändung reichen.

Die richtige Reihenfolge lautet daher: "Zunächst prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Schätzungsbescheid handelt, anschließend umgehend die fehlende Steuererklärung nachreichen und gleichzeitig Einspruch einlegen, um die Rechtsmittelfrist zu wahren", rät Karbe-Geßler. Ein kurzer Hinweis genügt dafür - etwa so: "Gegen den Bescheid vom [Datum] lege ich Einspruch ein. Die Steuererklärung wird nachgereicht."

Steuerschuld kann auch in Raten beglichen werden

Ist die Schätzung deutlich zu hoch und drohen Zahlungsschwierigkeiten, kann zusätzlich ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt werden. Damit lässt sich eine Vollstreckung vorübergehend aufhalten. Die Aussetzung muss aber begründet werden. Ein guter Grund: Wenn sich aus der nachgereichten Erklärung eine deutlich geringere Steuerlast ergibt. Bleibt trotz nachgereichter Erklärung eine hohe Nachzahlung, sollte frühzeitig das Gespräch mit dem Finanzamt gesucht werden, um eine Stundung oder Ratenzahlung zu vereinbaren.

Ein Schätzungsbescheid ist ein voll wirksamer Steuerbescheid. Das bedeutet, er kann vollstreckt werden, wenn man nichts unternimmt - und zwar selbst dann, wenn die Zahlen nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Ein Schätzungsbescheid ist aber noch kein endgültiges Urteil, sondern in erster Linie ein Warnsignal. "Steuerzahler, die schnell reagieren, die Steuererklärung nachholen und die Rechtsmittel nutzen, können die Angelegenheit meist zügig klären", sagt Karbe-Geßler. "Untätigkeit dagegen führt fast immer zu höheren Kosten und unliebsamen Vollstreckungsmaßnahmen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
13.08.2025
3 min.
Entschädigung erhalten: Wann wird dafür Steuer fällig?
Ausgebliebene Mieteinnahmen, vorzeitiges Ausscheiden aus dem Betrieb oder Schmerzen nach einem Unfall: Verschiedene Szenarien können Entschädigungszahlungen rechtfertigen. Nicht immer sind diese steuerfrei.
Wer eine Entschädigungszahlung bekommt, muss daran manchmal auch das Finanzamt beteiligen. Für welche Fälle das gilt - und wann Betroffene das Geld komplett für sich behalten dürfen.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
11.08.2025
3 min.
Abgabefrist für Steuererklärung verpasst? Diese Strafe droht
Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2024 endete am 31. Juli 2025: Wer diesen Termin verpasst hat, muss mit Verspätungszuschlägen rechnen
Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung von 2024 ist verstrichen. Wer den Stichtag versäumt hat, sollte schnell aktiv werden. Sonst droht Ärger.
Mehr Artikel