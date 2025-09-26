Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Stellenabbau im Job? So hilft frühzeitige Beratung

Wer Anzeichen für einen Stellenabbau erkennt, sollte einen kühlen Kopf bewahren und sich frühzeitig informieren.
Wer Anzeichen für einen Stellenabbau erkennt, sollte einen kühlen Kopf bewahren und sich frühzeitig informieren. Bild: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn
Wer Anzeichen für einen Stellenabbau erkennt, sollte einen kühlen Kopf bewahren und sich frühzeitig informieren.
Wer Anzeichen für einen Stellenabbau erkennt, sollte einen kühlen Kopf bewahren und sich frühzeitig informieren. Bild: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn
Job & Karriere
Stellenabbau im Job? So hilft frühzeitige Beratung
Jobverlust droht? Wer dann auf professionelle Beratung setzt, kann bares Geld und Nerven sparen. Warum ein Gespräch mit Experten neue Optionen eröffnet und was noch helfen kann.

München.

In dem Unternehmen, in dem Sie arbeiten, droht ein Stellenabbau? Betroffene sollten sich in dem Fall frühzeitig juristisch beraten lassen, um ihre Rechte zu kennen. "Anlaufstellen können etwa Gewerkschaften und Berufsverbände sein", sagt der Münchner Karrierecoach und Podcaster ("Berufsoptimierer") Bastian Hughes. 

Auch auf Arbeitsrecht spezialisierte Fachanwälte können mit ihrer Expertise Beschäftigte unterstützen – die Kosten übernimmt unter Umständen eine Rechtsschutzversicherung, falls man so eine für berufliche Belange abgeschlossen hat.

Juristinnen und Juristen können Tipps geben etwa für den Fall, dass ein Aufhebungsvertrag oder eine Abfindung im Raum steht. Auch beraten sie, falls es zu einer Kündigungsschutzklage kommt.

Darüber hinaus sollten Betroffene sich bei drohendem Stellenabbau an die Mitarbeitervertretung ihres Unternehmens wenden und sich über einen Sozialplan und einen Interessenausgleich informieren. "Diese Infos können dann auch in das Beratungsgespräch mit den Juristen einfließen", so Hughes. 

Sollte es tatsächlich zu einer Kündigung kommen, sollte man diese juristisch prüfen lassen. Denn nicht jede Kündigung entspricht den formalen Anforderungen und ist dann unwirksam. Professionelle Hilfe kann dabei unterstützen, einen kühlen Kopf zu bewahren, die eigenen Erfolge stärker in den Blick zu nehmen und so auch die nächsten Schritte konstruktiv anzugehen.

Aktiv werden statt Angst-Starre

Und was kann man noch tun, wenn man um den Arbeitsplatz fürchtet? Hier kann es nützlich sein und eine beruhigende Wirkung haben, sich für den Fall der Fälle einen Überblick über die Finanzen zu verschaffen, den Lebenslauf auf den neuesten Stand zu bringen und sich über potenzielle Stellenangebote und den aktuellen Arbeitsmarkt zu informieren, so Stefanie Bickert, Jobexpertin bei der Karriereplattform Indeed. Auch das Bewusstsein für den eigenen Marktwert und die eigenen Stärken kann Perspektive geben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
