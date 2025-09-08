Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Strafklausel: Wer früh aufs Erbe drängt, verliert später

Eheleute können beim Aufsetzen eines gemeinsamen Testaments eine Pflichtteilsstrafklausel hineinschreiben.
Eheleute können beim Aufsetzen eines gemeinsamen Testaments eine Pflichtteilsstrafklausel hineinschreiben. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn
Eheleute können beim Aufsetzen eines gemeinsamen Testaments eine Pflichtteilsstrafklausel hineinschreiben.
Eheleute können beim Aufsetzen eines gemeinsamen Testaments eine Pflichtteilsstrafklausel hineinschreiben. Bild: Kirsten Neumann/dpa-tmn
Finanzen
Strafklausel: Wer früh aufs Erbe drängt, verliert später
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kinder, die ihren Pflichtteil nach dem Tod eines Elternteils einfordern, können wirksam vom Erbe des zweiten Elternteils ausgeschlossen werden. Eine Klausel macht's möglich.

Zweibrücken/Berlin.

Das Berliner Testament ist für Eheleute die wohl gängigste Form, den gemeinsamen Nachlass zu regeln. Stirbt einer von beiden, erhält der überlebende Ehepartner alles. Geht später auch dieser von der Welt, wird meist den Kindern das gesamte Vermögen vermacht. 

Nicht immer kann und will sich der Nachwuchs aber bis zum Ableben des zweiten Elternteils gedulden, um ein Stück des Erbes abzubekommen. Denn grundsätzlich kann er seinen Pflichtteil schon beim Tod des ersten Elternteils einfordern. Für den jeweils überlebenden Elternteil kann das herausfordernd werden - zum Beispiel, wenn das gesamte Kapital im Familienheim steckt und ohne den Verkauf der Immobilie kein Geld zum Auszahlen des Pflichtteils vorhanden ist.

Um solche Begehren für den Nachwuchs unattraktiv zu machen, sind Berliner Testamente oft mit einer sogenannten Pflichtteilsstrafklausel versehen. Sie sieht vor, dass Kinder vom Erbe des länger lebenden Elternteils ausgeschlossen werden, sollten sie diesen nach dem Tod eines Elternteils mit Pflichtteilsansprüchen konfrontieren. Auf diese Weise soll der Nachlass zusammengehalten werden.

Einseitige Konfrontation genügt Gerichten

Üblicherweise ist die Pflichtteilsstrafklausel so formuliert, dass der Ausschluss vom Erbe erfolgt, wenn die Geltendmachung des Pflichtteils "gegen den Willen" des überlebenden Elternteils erfolgt. Und das reicht in der Regel aus, um die Klausel in der Praxis auch rechtssicher durchzusetzen. 

Drängt der Nachwuchs schon frühzeitig auf seinen Pflichtteil, müssen überlebende Elternteile nicht zwingend ihren Unmut über das Begehren äußern, damit die Klausel greift. Auf eine entsprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken (Az.: 8 W 56/24) verweist die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins. 

In dem konkreten Fall hatte eine Tochter ihre Mutter nach dem Tod des Vaters um Auszahlung des Pflichtteils gebeten. Die Ansprüche ließ die Mutter mit Anwaltsschreiben bestätigen und kam dem Wunsch der Tochter nach. Als auch die Mutter starb, wurde der Sohn daraufhin Alleinerbe, die Tochter erhielt erneut nur ihren Pflichtteil.

Zurecht, wie das Gericht klarstellte. Ein entgegenstehender Wille sei regelmäßig bereits dann festzustellen, wenn Pflichtteilsberechtigte - wie hier geschehen - einseitig und in konfrontativer Weise zur Durchsetzung ihrer Ansprüche an Erben herantreten. Eine zusätzliche Äußerung sei dann nicht nötig. Denn diese könne vom subjektiven Empfinden der Beteiligten abhängen, wovon das Greifen der Pflichtteilsstrafklausel nicht abhängen dürfe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
26.08.2025
7 min.
Alleinerziehend? Welche Finanzhilfen Sie bekommen können
Weniger finanziell belastet: Wer als alleinerziehende Person alle rechtlichen und staatlichen Möglichkeiten ausschöpft, lebt unter Umständen entspannter.
Nicht nur organisatorisch ist es für Alleinerziehende häufig herausfordernd, den Alltag zu bewältigen. Auch finanziell kann es eng zugehen. Verschiedene Hilfen können zumindest diesen Schmerz lindern.
Sandra Markert, dpa
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
03.09.2025
4 min.
Anzeigepflichtig: Erbschaft muss Finanzamt gemeldet werden
Erbschaften müssen dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten gemeldet werden: Die Frist gilt auch für Vermächtnisse.
Ob Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung: Das Finanzamt will detailliert informiert werden, wer von wem was und in welchem Wert bekommt. Doch wie stellt man's an?
Sabine Meuter, dpa
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel