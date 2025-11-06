Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Tarifvertrag: Mutterschutz stoppt Verfall von Urlaubstagen

Entspannt zurück in den Job: Der Resturlaub aus Mutterschutz oder Elternzeit bleibt erhalten.
Entspannt zurück in den Job: Der Resturlaub aus Mutterschutz oder Elternzeit bleibt erhalten. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Entspannt zurück in den Job: Der Resturlaub aus Mutterschutz oder Elternzeit bleibt erhalten.
Entspannt zurück in den Job: Der Resturlaub aus Mutterschutz oder Elternzeit bleibt erhalten. Bild: Benjamin Nolte/dpa-tmn
Job & Karriere
Tarifvertrag: Mutterschutz stoppt Verfall von Urlaubstagen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Resturlaub verfällt nach dem Mutterschutz oder der Elternzeit nicht automatisch. Was ein aktuelles Urteil für Beschäftigte und ihre Urlaubsansprüche bedeutet.

Hamm.

Wer wegen Mutterschutz oder Elternzeit seinen Urlaub nicht nehmen konnte, muss sich nicht grämen - denn er bleibt. Auch wenn der Tarifvertrag den Verfall des Urlaubs vorsieht. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamm (Az: 13 SLa 316/25), auf das der Verband Deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA) hinweist, dürfen Arbeitgeber sich in solchen Fällen nicht auf tarifliche Verfallsfristen berufen.

In dem konkreten Fall hatte eine Verkäuferin nach mehr als zwei Jahren Elternzeit alte Urlaubstage geltend gemacht, die sie aufgrund von Beschäftigungsverbot und Mutterschutz nicht mehr nehmen konnte. Ihr Arbeitgeber lehnte ab und verwies auf den Tarifvertrag, der einen Verfall bis zum 30. April des Folgejahres vorsieht. Doch das Gericht entschied: Mutterschutz und Elternzeit unterbrechen die Fristen.

Urlaub bis Ende des folgenden Jahres nehmen

Grundlage sind die Schutzvorschriften im Mutterschutzgesetz und im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Sie sorgen dafür, dass der Resturlaub bestehen bleibt – und zwar unabhängig davon, ob es sich um gesetzlichen oder tariflichen Mehrurlaub handelt.

Für Beschäftigte bedeutet das: Wer wegen Schwangerschaft, Mutterschutz oder Elternzeit nicht arbeiten konnte, sollte seine alten Urlaubsansprüche prüfen. Wichtig ist nur, den Resturlaub rechtzeitig nach der Rückkehr zu beantragen – dann kann er bis zum Ende des folgenden Jahres genommen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:27 Uhr
3 min.
Wann Resturlaub verfällt und wann nicht
Den Resturlaub einfach ins nächste Jahr mitnehmen ist bei Arbeitgebern nicht gerne gesehen. Doch wann verfällt der Urlaubsanspruch eigentlich?
Noch Urlaubstage für 2025 übrig? Urlaubsanspruch erlischt nicht automatisch: Wann Arbeitgeber Beschäftigte warnen müssen – und welche Ausnahmen bei Krankheit oder Elternzeit gelten.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
04.11.2025
2 min.
Mutterschutz nach Fehlgeburt: Anrechnung für Rente möglich
Nach einer Fehlgeburt ist Mutterschutz möglich - der hat Auswirkungen auf den Rentenanspruch.
Frauen können nach einer Fehlgeburt selbst entscheiden, ob sie Mutterschutz nutzen. Die beitragsfreie Zeit kann sich auf die Rentenberechnung auswirken.
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel