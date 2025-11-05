Alte Discs loswerden? So schützen Sie Daten und Umwelt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kratzer auf der Oberfläche können die Disc unlesbar machen.
Kratzer auf der Oberfläche können die Disc unlesbar machen.
Polycarbonat ist ein wertvoller Kunststoff beim Recycling.
Polycarbonat ist ein wertvoller Kunststoff beim Recycling.
Am Besten die DVD am Rand oder dem Loch in der Mitte halten - so bleibt die Oberfläche frei von Fingerabdrücken.
Am Besten die DVD am Rand oder dem Loch in der Mitte halten - so bleibt die Oberfläche frei von Fingerabdrücken.
Obwohl es heutzutage viele Alternativen gibt, haben viele sie noch Zuhause: CDs und DVDs. Und nicht nur die Daten auf ihnen können wertvoll sein - das Material ist es fürs Recycling auch.

Dessau-Roßlau.

Auch wenn Streaming sie heutzutage für viele ablöst, CDs und DVDs gibt es auch weiterhin. Wer den physischen Bestand aber abbauen möchte, der hat ein paar umweltbewusste Optionen dafür.

Denn die Discs bestehen überwiegend aus Polycarbonat, einem hochwertigen Kunststoff, erklärt das Umweltbundesamt. So können die Datenträger nicht nur leicht recycelt werden und Verwendung in verschiedenen Bereichen wie etwa in der Medizintechnik finden, sondern sparen auch noch Erdöl und CO2-Emissionen ein.

Sammelstelle oder Wertstofftonne?

Wer die Datenträger richtig recyceln möchte, sollte bei der örtlichen Abfall- und Umweltbehörde nachfragen, ob es eine Sammelstelle in der Nähe gibt, rät das Umweltbundesamt. Denn auch wenn das Entsorgen in der Wertstofftonne möglich ist, wird hierbei nur die in den Kunststoffen enthaltene Energie verwendet.

Sind auf den Discs besonders wichtige oder sensible Daten, sollte vor dem Wegschmeißen die lesbare Seite zerkratzt oder das ganze Objekt sogar mit einem Aktenvernichter zerkleinert werden - so kann niemand mehr auf die Daten zugreifen.

Geht es nur darum die CDs und DVDs aus dem Haushalt zu bekommen, kann es sich natürlich auch anbieten, sie zu verschenken oder zu verkaufen. So entsteht kein Müll und jemand anderes kann sich noch an ihnen erfreuen.

Gute Pflege für ein langes Leben

Wer seine CDs und DVDs richtig pflegt, kann sie aber auch für eine lange Zeit nutzen. So sollte etwa die Oberfläche der Disc nicht mit den Fingern berührt werden - stattdessen den Rand oder die Öffnung in der Mitte halten. Denn Fingerabdrücke können, ähnlich wie Kratzer oder Staub, die Lesbarkeit des Datenträgers beeinflussen. Deshalb zum Beschriften: Einen wasserfesten Faserschreiber ohne Lösungsmittel statt eines Etiketts verwenden.

Um die Oberfläche zu reinigen, eignet sich ein weiches und fusselfreies Baumwolltuch. Damit wird die Disc nicht aus Versehen beim Putzen zerkratzt. Gibt es hartnäckigere Flecken, kann man auch etwas Wasser zu Hilfe nehmen. (dpa)

