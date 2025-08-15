Android-Feature: Google Maps stoppt GPS-Aussetzer

Wenn das GPS-Signal versagt, ist es oft auch mit der Navigation vorbei. Für Ortsunkundige kann dann schnell mal ein Blindflug beginnen. Mit einem neuen Feature will Google Maps das Problem beheben.

Berlin. Für Navigationsdienste kramt heute kaum noch jemand die Geräte aus alten Tagen hervor, die man eigens dafür angeschafft und im Auto zu liegen hatte. Moderne Apps können heutzutage weit mehr - und sind dank Smartphone in der Hosentasche immer dabei. Eine der beliebtesten Apps ist Google Maps. Doch auch dessen Navigation stößt hin und wieder an seine Grenzen - etwa wenn man sich in einem Tunnel oder Parkhaus befindet und das GPS-Signal abreißt.

Um dieses Problem zu lösen, setzt Google auf eine Technik, die bislang wenig bekannt ist, teilt die Zeitschrift "Computer Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe (18/2025) mit: sogenannte Bluetooth-Beacons. Wer diese Funktion aktiviert, kann mit Hilfe kleiner Sender über kurze Distanzen hinweg Standortdaten übermitteln - und kann so unabhängig vom Satellitensignal geortet werden. So lasse sich die Navigation lückenlos fortführen.

Einziges Manko: Bislang gibt es die Funktion nur für Android-Geräte. Ob sie auch für iOS-Geräte mittelfristig zur Verfügung stehen soll, ist nicht bekannt.

Aktiviert wird das Feature in Android-Geräten direkt in der App. Öffnen Sie diese und klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil. Wechseln Sie in die Einstellungen und dort in den Menüpunkt "Navigationseinstellungen". Scrollen Sie anschließend nach unten, bis die Option "Bluetooth-Beacons für Tunnel" angezeigt wird. Tippen Sie dann auf den Schalter, um die Funktion zu aktivieren und erteilen Sie die notwendige Zugriffsberechtigung für die Funktion. (dpa)