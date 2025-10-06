Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Multimedia
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.

Berlin.

Tiktoks gucken beim Frühstück, auf dem Schulweg Bilder in Snapchat verschicken und abends reihenweise Youtube-Videos schauen: Für die meisten Jugendlichen sind digitale Medien fester Bestandteil des Alltags. 

Der Sog, der vom Smartphone ausgeht, ist jedoch nicht ungefährlich: nimmt die Nutzung überhand, können Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und das Sozialleben darunter leiden.

Das Ziel: eine ausgewogene Mediennutzung

Das kostenfreie Präventionsangebot "freii" sensibilisiert für einen bewussteren Umgang mit digitalen Medien. Es richtet sich generell an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren - ganz gleich, ob sie bereits ein riskantes, also besonders häufiges und zeitintensives Mediennutzungsverhalten zeigen oder nicht.

Das Ziel: eine ausgewogene Mediennutzung dank Wissenszuwachs, Reflexion und gemeinsamen Aktivitäten - und zwar mit der ganzen Familie. 

21 Tage Challenges und Inputs - Eltern sind mit im Boot

Kern des Angebots ist die "freii"-App, die den Teilnehmenden drei Wochen lang täglich kleine Challenges stellt. Mal sind es Informationshäppchen, die aufgenommen werden sollen, mal sind es Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Im Schnitt müssen sich die Jugendlichen drei bis sieben Minuten am Tag Zeit für "freii" nehmen.

Weil Medienprävention der Initiative zufolge am besten funktioniert, wenn die Erziehenden einbezogen werden, richtet sich die App auch an Eltern. Sie sind ausdrücklich eingeladen, sich ebenfalls zu registrieren. Dann bekommen sie täglich Tipps, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, ein gesundes Mediennutzungsverhalten zu entwickeln. 

App funktioniert anonym und ohne Installation

Apropos registrieren: Bei "freii" meldet man sich ausschließlich mit einem selbst festgelegten Benutzernamen und Passwort an. Eine Verknüpfung mit Handynummer oder E-Mail-Konto findet nicht statt.

Die Nutzung der App ist der Initiative zufolge komplett anonym. Es handelt sich außerdem um eine Web-App - sie muss nicht installiert werden, sondern ist einfach in jedem Browser nutzbar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
2 min.
Diese App bringt Minimalismus aufs Android-Handy
Unaufgeregt: Der Olauncher hilft, die Smartphone-Reizüberflutung einzudämmen.
Schluss mit bunten Icons, Blinkerei und anderen Reizen: Diese Android-Oberfläche zeigt nur Text - und maximal acht Apps.
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
30.09.2025
2 min.
Diese App vereint Bluesky, Mastodon und Threads
Mit Openvibe bespielt man gleichzeitig Bluesky, Mastodon, Threads und Nostr.
Alles außer X: Mit Openvibe reicht eine App, um bei vier Kurznachrichtendienst-Alternativen gleichzeitig aktiv zu sein. Was Nutzerinnen und Nutzer genau erwartet.
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
Mehr Artikel