Der Titan muss sterben: "Hades 2"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vorhang auf für die Protagonistin: Mit Melinoë - der "Princess of the Underworld" - gehen die Spieler auf die Mission.
Vorhang auf für die Protagonistin: Mit Melinoë - der "Princess of the Underworld" - gehen die Spieler auf die Mission. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Actiongeladen: Es geht rund im Spiel, das sich thematisch an die griechische Mythologie anlehnt.
Actiongeladen: Es geht rund im Spiel, das sich thematisch an die griechische Mythologie anlehnt. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Auf sich allein gestellt: Die Heldin muss in einzelnen Räumen Gegner besiegen - der Lohn dafür kann sie stärker machen.
Auf sich allein gestellt: Die Heldin muss in einzelnen Räumen Gegner besiegen - der Lohn dafür kann sie stärker machen. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
In voller Montur: Nemesis ist ein weiterer Charakter im Spiel "Hades 2" - in welcher Beziehung steht sie zu Melinoë?
In voller Montur: Nemesis ist ein weiterer Charakter im Spiel "Hades 2" - in welcher Beziehung steht sie zu Melinoë? Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Verschiedene Szenerien entfalten sich den Spielenden in "Hades 2"
Verschiedene Szenerien entfalten sich den Spielenden in "Hades 2" Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Feurige Sache: Facettenreiche Kämpfe sind möglich.
Feurige Sache: Facettenreiche Kämpfe sind möglich. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Vorhang auf für die Protagonistin: Mit Melinoë - der "Princess of the Underworld" - gehen die Spieler auf die Mission.
Vorhang auf für die Protagonistin: Mit Melinoë - der "Princess of the Underworld" - gehen die Spieler auf die Mission. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Actiongeladen: Es geht rund im Spiel, das sich thematisch an die griechische Mythologie anlehnt.
Actiongeladen: Es geht rund im Spiel, das sich thematisch an die griechische Mythologie anlehnt. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Auf sich allein gestellt: Die Heldin muss in einzelnen Räumen Gegner besiegen - der Lohn dafür kann sie stärker machen.
Auf sich allein gestellt: Die Heldin muss in einzelnen Räumen Gegner besiegen - der Lohn dafür kann sie stärker machen. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
In voller Montur: Nemesis ist ein weiterer Charakter im Spiel "Hades 2" - in welcher Beziehung steht sie zu Melinoë?
In voller Montur: Nemesis ist ein weiterer Charakter im Spiel "Hades 2" - in welcher Beziehung steht sie zu Melinoë? Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Verschiedene Szenerien entfalten sich den Spielenden in "Hades 2"
Verschiedene Szenerien entfalten sich den Spielenden in "Hades 2" Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Feurige Sache: Facettenreiche Kämpfe sind möglich.
Feurige Sache: Facettenreiche Kämpfe sind möglich. Bild: Supergiant Games/dpa-tmn
Multimedia
Der Titan muss sterben: "Hades 2"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit "Hades" hat Entwickler Supergiant Games 2020 einen absoluten Überraschungshit gelandet. Nun gibt es einen Nachfolger. Kann man ein perfektes Spiel noch besser machen?

Berlin.

Melinoë will Chronos töten. Das ist zu Beginn alles, was man über die Geschichte in "Hades 2" weiß. Und das reicht zunächst auch, denn was sich danach entfaltet, ist nicht nur eine tiefgehende Geschichte, angelehnt an die griechische Mythologie, sondern auch ein sehr gut gemachtes Actionspiel.

Wer den Vorgänger "Hades" gespielt hat, kommt in die Steuerung der neuen Heldin schnell rein. Sie kann angreifen, dashen und sprinten und einen Zauber wirken. Und damit kommt man zunächst gut durch – allerdings gibt es auch neue Elemente im Kampf. So kann Melinoë Attacken und Zauber aufladen, um einen anderen Effekt zu wirken. Dafür verbraucht sie allerdings auch die neue Ressource Magick.

Spielprinzip erweitert

Das grundlegende Prinzip des Spiels hat sich ebenfalls nur erweitert: Melinoë startet in einem Camp in der Unterwelt, wo sie mit diversen Verbündeten sprechen kann, über die die Geschichte weitererzählt wird.

Dann beginnt sie mit ihrem Run. In einzelnen Räumen besiegt sie Gegner, danach erwartet sie eine Belohnung - beispielsweise eine neue Kraft von einer Gottheit, die sie stärker macht. Oder eine Ressource, die sie in ihrem Run oder im Lager einsetzen kann, um ebenfalls stärker zu werden. Danach wählt sie den nächsten Raum aus, in dem wieder gekämpft wird.

Chronos töten oder Olymp retten

Neu ist, dass man im Spiel an einem gewissen Punkt auswählen kann: weiter in die Unterwelt vordringen, um Chronos zu töten. Oder sich zum Olymp aufmachen, der von Chronos‘ Armee angegriffen wird, um die Götter dort zu unterstützen. Wenn Melinoë ihr Ziel erreicht – oder wenn sie stirbt – beginnt sie wieder im Lager.

"Hades 2" schafft es auf die Weise, seine Formel sehr sinnvoll zu erweitern, ohne seinen sehr präzise gestalteten Kern zu verlieren. Das Game motiviert mit seiner Geschichte, seinen tiefgehenden Charakteren und immer wieder neuen Mechaniken, den nächsten Run direkt zu starten. Und ist damit eine nahezu perfekte Fortsetzung.

Das Spiel ist für PC, Mac, Nintendo Switch und Switch 2 erschienen, kostet rund 30 Euro und ist laut USK ab 12 Jahren freigegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
3 min.
"Lego Voyagers": Im Koop-Modus der Rakete hinterher
"Lego Voyagers" bricht mit der Tradition der Lego-Spiele: Anstelle von Minifiguren übernimmt man die Kontrolle über zwei lebendige Legosteine, einen roten und einen blauen.
Games, die man zu zweit auf der Couch spielen kann, erleben gerade eine kleine Renaissance. Da will auch das neueste "Lego"-Videospiel mitmischen.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
09.10.2025
3 min.
"Silent Hill f": Horror in Japan
Heldin Hinako muss Mut beweisen in "Silent Hill f".
Passend zur eher gruseligen Jahreszeit Herbst bringt Konami frischen Survival-Stoff auf den Markt. Dieses Game verbreitet Horror auf Konsolen und PCs. Doch wie tief kriecht die Angst?
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Mehr Artikel