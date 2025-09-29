Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit Openvibe bespielt man gleichzeitig Bluesky, Mastodon, Threads und Nostr.
Mit Openvibe bespielt man gleichzeitig Bluesky, Mastodon, Threads und Nostr. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Mit Openvibe bespielt man gleichzeitig Bluesky, Mastodon, Threads und Nostr.
Mit Openvibe bespielt man gleichzeitig Bluesky, Mastodon, Threads und Nostr. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Multimedia
Diese App vereint Bluesky, Mastodon und Threads
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alles außer X: Mit Openvibe reicht eine App, um bei vier Kurznachrichtendienst-Alternativen gleichzeitig aktiv zu sein. Was Nutzerinnen und Nutzer genau erwartet.

Berlin.

Neben Bluesky und Mastodon ist Threads einer der größten Konkurrenten von Elon Musks Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Wer vielleicht einmal das Rennen macht und - wenn überhaupt - die X-Alternative schlechthin wird, ist noch längst nicht ausgemacht.

Bis dahin oder auch ganz allgemein könnte es sich also lohnen, bei allen Dreien dabei zu sein. Aber ist das nicht zu aufwendig? Es kommt darauf an. Weil sich die drei Konkurrenten im Gegensatz zu X nicht ganz voneinander abschotten, gibt es Möglichkeiten, die Dienste untereinander zu verbinden.

Vier auf einen Streich

Und genau diese Möglichkeiten nutzt Openvibe: In dieser einen App können Interessierte Bluesky, Mastodon, Threads und sogar noch das Netzwerk Nostr nutzen - und von einem einzigen Konto aus und unter derselben Identität in alle Netzwerke gleichzeitig posten.

Und natürlich gibt es auch eine gemeinsame Timeline plus Suchfunktion. Darüber hinaus lassen sich auch viele Einzelfunktionen der verschiedenen Dienste in Openvibe nutzen. Derzeit ist die für Android und iOS verfügbare App komplett kostenlos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
25.09.2025
2 min.
Whatsapp übersetzt jetzt - aber nicht auf jedem Smartphone
What's up?! In Zukunft lassen sich WhatsApp-Nachrichten direkt im WhatsApp-Chat übersetzen.
Nur auf dem iPhone übersetzt Whatsapp jetzt Nachrichten ins Deutsche. Android-Nutzer müssen sich noch gedulden – profitieren aber an anderer Stelle von der neuesten Funktion des Messengers.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
23.09.2025
2 min.
Diese App bringt Minimalismus aufs Android-Handy
Unaufgeregt: Der Olauncher hilft, die Smartphone-Reizüberflutung einzudämmen.
Schluss mit bunten Icons, Blinkerei und anderen Reizen: Diese Android-Oberfläche zeigt nur Text - und maximal acht Apps.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel