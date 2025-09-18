Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neue Betrugsmasche: Kriminelle geben sich in Erpressung-E-Mails als Auftragskiller aus und fordern Geld.
Neue Betrugsmasche: Kriminelle geben sich in Erpressung-E-Mails als Auftragskiller aus und fordern Geld. Bild: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn
Neue Betrugsmasche: Kriminelle geben sich in Erpressung-E-Mails als Auftragskiller aus und fordern Geld.
Neue Betrugsmasche: Kriminelle geben sich in Erpressung-E-Mails als Auftragskiller aus und fordern Geld. Bild: Nicolas Armer/dpa/dpa-tmn
Multimedia
E-Mail: Vermeintlicher Auftragskiller erpresst Geld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erpressungsversuche mit angeblichen Nackt- oder Sexaufnahmen sind in der Welt der Cyberkriminalität ein Dauerbrenner. Nun kursieren Mails mit Behauptungen, die noch perfider und abstruser sind.

Wien/Berlin.

Online-Kriminelle versenden derzeit verstärkt E-Mails, in denen sie sich als Auftragskiller ausgeben, warnt das Verbraucherschutzportal "Watchlist Internet". Darin behaupten sie, beauftragt worden zu sein, den Empfänger oder die Empfängerin "zu beseitigen" - was natürlich frei erfunden ist.

Die Erpressung liegt dann im "Gegenangebot", das die Kriminellen in der Mail machen: Recherchen hätten ergeben, dass der oder die Angeschriebene eigentlich ein "guter Mensch ohne Vorstrafen" sei.

Ein Killer, der auf beiden Seiten die Hand aufhält?

Deshalb soll man binnen 48 Stunden ein "finanzielles Angebot" machen. Sei dies gut genug, passiere nichts - und man erfahre zusätzlich, wer der Auftraggeber ist. Fließe aber kein Geld, werde der Auftrag angeblich ausgeführt.

Und als wäre das noch nicht genug, behaupten die Cyberkriminellen in der Nachricht auch noch, dass eine Anzeige bei der Polizei sinnlos wäre, weil es dort "Informanten" gebe. Beim geringsten Verdacht einer Anzeige schreite der Killer deshalb angeblich "ohne Reue zur Tat".

Nicht einschüchtern lassen, nicht antworten und anzeigen

Natürlich sollten man sich von all diesen abstrusen Behauptungen nicht einschüchtern lassen, keinesfalls antworten, erst recht kein Geld bezahlen und unbedingt Anzeige bei der Polizei erstatten, raten die Verbraucherschützer. Denn die Strafverfolgungsbehörden könnten nur dann ermitteln, wenn Sie vom jeweiligen Erpressungsversuch Kenntnis haben.

Anzeigen sind auch im Netz bei den Online-Wachen der Polizeien möglich. Hinweise zu und Tipps rund um digitale Erpressung gibt es auch auf den Infoseiten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
3 min.
Info-Angebot zum EU-Data-Act: Erklärungen und Tipps online
Mit dem Data Act können Verbraucher nun die Herausgabe von Daten fordern, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben.
Nutzungsrechte an Gerätedaten haben sich bislang vor allem die Hersteller eingeräumt. Ein neues EU-Gesetz soll das ändern: Es gibt Bürgern mehr Kontrolle. Aber auch über schon bestehende Daten?
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
13:59 Uhr
3 min.
Second-Hand-Portale: Wie Verkäufer abgezockt werden
Neue Betrugsmasche: Verkäufer auf Second-Hand-Portalen werden aufgefordert, sensible Daten auf gefälschten Seiten einzugeben.
Verkaufsplattformen sind ideal, um Gebrauchtes zu finden oder loszuwerden. Leider locken die Portale aber auch Betrüger an. Diese Betrugsmasche sollten Sie als Verkäuferin oder Verkäufer kennen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
Mehr Artikel