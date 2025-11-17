Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
12 Punkte fürs Havelland. Die Kennzeichensammler-App zeigt die Landkreise zu den Kennzeichen-Abkürzungen an und belohnt einen mit Punkten für besonders seltene Kennzeichen.
12 Punkte fürs Havelland. Die Kennzeichensammler-App zeigt die Landkreise zu den Kennzeichen-Abkürzungen an und belohnt einen mit Punkten für besonders seltene Kennzeichen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
12 Punkte fürs Havelland. Die Kennzeichensammler-App zeigt die Landkreise zu den Kennzeichen-Abkürzungen an und belohnt einen mit Punkten für besonders seltene Kennzeichen.
12 Punkte fürs Havelland. Die Kennzeichensammler-App zeigt die Landkreise zu den Kennzeichen-Abkürzungen an und belohnt einen mit Punkten für besonders seltene Kennzeichen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Multimedia
Eine Frage der Zulassung: Diese App weckt den inneren Nerd
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Städte oder Landkreise haben auf Autokennzeichen die unterschiedlichsten Buchstabenkombinationen. Einige Zulassungsorte sind sehr bekannt, andere quasi Raritäten. Diese App belohnt jede Sichtung.

Berlin.

Von A für Augsburg bis ZZ für Zeitz: Wer im Verkehr unterwegs ist, bekommt allerlei verschiedene Kennzeichen zu Gesicht. Und auch ohne lange Fahrten mit Kindern, die sich mit dem Erraten von Städten oder Kreisen die Zeit vertreiben können, taucht in schöner Regelmäßigkeit die Frage nach dem Zulassungsort auf.

Sammelbegeisterten, Kennzeichen-Experten und allen, die es noch werden wollen, gibt dann die App "Kennzeichensammler" für iOS und Android schnelle Antworten und Gewissheit, mit welcher Stadt oder mit welchem Kreis man es da gerade auf dem Kennzeichen zu tun hatte.

Jedes erspähte Kennzeichen wandert in die App

Denn in die Anwendung kann jedes gesichtete Kennzeichen eintragen werden, um es - wie der Name schon verrät - zu sammeln. Das nerdige Ziel: Möglichst viele verschiedene Kennzeichen erspähen und nachhalten.

Aktuell unterstützt die App Kennzeichen aus 25 verschiedenen Ländern. Wer also außerhalb Deutschlands unterwegs ist, hat gute Chancen, seiner neuen oder alten Sammelleidenschaft auch dort nachzugehen. Alternativ kann die App aber auch jederzeit schnell dazu genutzt werden, einfach nachzuschauen, für welchen Kreis oder welche Stadt das gerade gesichtete Buchstabenkürzel steht.

Wettstreit um die wertvollsten Sichtungen

Noch nerdiger: Für jedes erfasste Kennzeichen gibt es auch Punkte. Dabei bringen seltenere Kennzeichen folgerichtig mehr. Das häufig ausgestellte B für Berlin gibt also nur einen Punkt, während eine Sichtung von WE für Weimar bereits vierzehn Punkte wert ist.

Die gesammelten Punkte kann man dann ganz einfach im sogenannten Freunde-Leaderboard mit anderen vergleichen. Da das Leaderboard aktuell noch nicht fertig entwickelt ist, muss es erst in den Einstellungen in der App aktiviert werden, damit es sichtbar wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 18.11.2025
 2 Bilder
Wolken türmen sich hinter einem Hausbauprojekt in Kalifornien auf.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18.11.2025
2 min.
"Wahrhaft historisch": Trump begeistert über Gaza-Resolution
Trumps Regierung hatte die Resolution selbst in den UN-Sicherheitsrat eingebracht.
Vor knapp zwei Monaten veröffentlichte US-Präsident Trump seinen Gaza-Friedensplan. Nun verabschiedet der UN-Sicherheitsrat eine wichtige Resolution, durch die sein Plan abgesichert wird.
09.11.2025
2 min.
Wie kommt der digitale Fahrzeugschein in die App?
Kein knitteriges Papier mehr: So sieht er aus, der digitale Fahrzeugschein.
"Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!" - wer kennt den beliebten Kontrollspruch nicht? Zumindest den Fahrzeugschein kann man jetzt auch auf dem Smartphone speichern. So geht es.
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
28.10.2025
2 min.
Musik-Kontrolle: Spotify mit Kindersicherung nutzen
Nicht alles ist für Kinderaugen bestimmt: So gibt es einige Ableger bekannter Anbieter, die tauglich sein sollen für die Kleinen.
Wie Eltern mit wenigen Klicks nicht jugendfreie Inhalte auf Spotify sperren und individuelle Konten für ihre Kinder einrichten können – und was es mit der "Spotify Kids"-App auf sich hat.
Mehr Artikel