"Eriksholm": Rätsel lösen im Verborgenen

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Geschichte um Hanna und ihrer Suche nach ihrem Bruder Herman wird in atmosphärischen Zwischensequenzen vorangetrieben.
Die Geschichte um Hanna und ihrer Suche nach ihrem Bruder Herman wird in atmosphärischen Zwischensequenzen vorangetrieben. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Das Spiel wird hauptsächlich aus der Vogelperspektive dargestellt.
Das Spiel wird hauptsächlich aus der Vogelperspektive dargestellt. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Hauptfigur Hanna versucht herauszufinden, warum ihr Bruder Herman verschwunden ist. Die Polizei ist von ihrer Herumschnüffelei nicht gerade begeistert.
Hauptfigur Hanna versucht herauszufinden, warum ihr Bruder Herman verschwunden ist. Die Polizei ist von ihrer Herumschnüffelei nicht gerade begeistert. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Der geschäftige Hafen von Eriksholm: Hier kreuzen sich Schicksale und Geheimnisse.
Der geschäftige Hafen von Eriksholm: Hier kreuzen sich Schicksale und Geheimnisse. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Hanna schleicht durch die Schatten der Fabrik – jeder Schritt könnte ihr letzter sein.
Hanna schleicht durch die Schatten der Fabrik – jeder Schritt könnte ihr letzter sein. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Die Dächer von Eriksholm – ein Labyrinth aus Verstecken und Möglichkeiten.
Die Dächer von Eriksholm – ein Labyrinth aus Verstecken und Möglichkeiten. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Schleichen gehört zu den Hauptmechaniken des Spiels. Wenn es nicht genug Schatten zum Verstecken gibt, weiß sich Hanna zu helfen.
Schleichen gehört zu den Hauptmechaniken des Spiels. Wenn es nicht genug Schatten zum Verstecken gibt, weiß sich Hanna zu helfen. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Die Geschichte um Hanna und ihrer Suche nach ihrem Bruder Herman wird in atmosphärischen Zwischensequenzen vorangetrieben.
Die Geschichte um Hanna und ihrer Suche nach ihrem Bruder Herman wird in atmosphärischen Zwischensequenzen vorangetrieben. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Das Spiel wird hauptsächlich aus der Vogelperspektive dargestellt.
Das Spiel wird hauptsächlich aus der Vogelperspektive dargestellt. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Hauptfigur Hanna versucht herauszufinden, warum ihr Bruder Herman verschwunden ist. Die Polizei ist von ihrer Herumschnüffelei nicht gerade begeistert.
Hauptfigur Hanna versucht herauszufinden, warum ihr Bruder Herman verschwunden ist. Die Polizei ist von ihrer Herumschnüffelei nicht gerade begeistert. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Der geschäftige Hafen von Eriksholm: Hier kreuzen sich Schicksale und Geheimnisse.
Der geschäftige Hafen von Eriksholm: Hier kreuzen sich Schicksale und Geheimnisse. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Hanna schleicht durch die Schatten der Fabrik – jeder Schritt könnte ihr letzter sein.
Hanna schleicht durch die Schatten der Fabrik – jeder Schritt könnte ihr letzter sein. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Die Dächer von Eriksholm – ein Labyrinth aus Verstecken und Möglichkeiten.
Die Dächer von Eriksholm – ein Labyrinth aus Verstecken und Möglichkeiten. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Schleichen gehört zu den Hauptmechaniken des Spiels. Wenn es nicht genug Schatten zum Verstecken gibt, weiß sich Hanna zu helfen.
Schleichen gehört zu den Hauptmechaniken des Spiels. Wenn es nicht genug Schatten zum Verstecken gibt, weiß sich Hanna zu helfen. Bild: River End Games/Nordcurrent/dpa-tmn
Multimedia
"Eriksholm": Rätsel lösen im Verborgenen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In diesem bildhübschen Schleichspiel erwartet Gamerinnen und Gamer ein geheimnisvolles Abenteuer mit viel skandinavischem Flair. Gefragt sind vor allem Köpfchen und Einfallsreichtum.

Berlin.

Willkommen im hohen Norden: Mit "Eriksholm: The Stolen Dream" liefert das schwedische Entwicklerstudio River End Games sein Debütspiel ab. Spielende begeben sich dabei auf eine Reise ins frühe 20. Jahrhundert, die von jeder Menge Rätseln und Knobeleien geprägt ist.

Eriksholm, eine fiktive skandinavische Stadt, ist die Heimat von Protagonistin Hanna und ihrem Bruder Herman. Die jungen Geschwister führen ein einfaches Leben inmitten eines Arbeiterviertels. Als Herman eines Tages spurlos verschwindet, setzt Hanna alles daran, ihn zu finden – und deckt dabei finstere Machenschaften auf.

Auf leisen Sohlen unterwegs

Gespielt wird aus einer distanzierten Sicht von oben auf das Geschehen, die einen guten Überblick über Straßen, Gassen und Gebäude der Stadt bietet. Dabei erwarten einen stets neue Settings mit verschiedenen Umgebungsrätseln. So sucht man mal Wege durch einen Irrgarten, erkundet eine Bergbaumine oder schleicht sich am Hafen an Wachleuten vorbei.

Eines haben aber alle Spielpassagen gemeinsam: Man sollte sich bloß nicht erwischen lassen. Entdecken einen die Wachen, geht es zurück zum letzten Checkpoint. Glücklicherweise gibt es reichlich davon im Spiel, sodass wenig wiederholt werden muss und man sich dem letzten Rätsel erneut stellen kann.

Ein Trio mit besonderen Talenten

Im Verlauf der Story kommen mit der Diebin Alva und dem starken Sebastian zwei weitere spielbare Charaktere hinzu. Beide bringen eigene Fähigkeiten mit, die es mit etwas Einfallsreichtum zu kombinieren gilt. Während Hanna durch enge Lüftungsschächte kriechen kann, nutzt Alva geschickt eine Steinschleuder und Sebastian kann schwimmen sowie Gegner per Würgegriff ausschalten.

In kinoreif gestalteten Zwischensequenzen lernt man das Trio und ihre Gegenspieler besser kennen. Die Sequenzen bieten nicht nur gute Dialoge, sondern überzeugen auch visuell.

Acht abwechslungsreiche Kapitel

Aber auch abseits dieser Szenen wirkt "Eriksholm: The Stolen Dream" lebendig und lädt mit seiner facettenreichen Spielwelt zu einer Entdeckungsreise ins alte Skandinavien ein. Acht Kapitel hält das Game bereit; diese ergeben insgesamt etwa zehn bis zwölf Stunden Spielzeit. Die englische Sprachausgabe wird dabei auf Deutsch untertitelt.

"Eriksholm: The Stolen Dream" ist für 40 Euro auf den Plattformen Playstation 5, Xbox Series und PC verfügbar. Die empfohlene Altersfreigabe (USK) liegt bei 16 Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
28.08.2025
3 min.
Koop-Hit mit Frustfaktor: "Paddle Paddle Paddle"
So spaßig kann Frust sein: Das Koop-Spiel Spiel "Paddle Paddle Paddle" stellt Freundschaften auf die Probe.
Sich mal richtig schön in die Haare kriegen: Wer Streit sucht, kann beim Spiel "Paddle Paddle Paddle" fündig werden. Das ganze Spiel ist kompletter Frust - und macht dadurch mächtig Spaß.
21.08.2025
4 min.
"The Precinct": Mit Blaulicht auf Verbrecherjagd
Frisch von der Polizeiakademie ins Averno City Police Department.
Vom Gesetzlosen zum Gesetzeshüter: Diese Polizeisimulation kehrt die Perspektive von Grand Theft Auto um. Wer in Averno City Dienst hat, sollte auf alles vorbereitet sein.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel