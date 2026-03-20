Technik & Digitales
Forscher warnen vor einer aktuellen Angriffswelle: Ein falscher Klick auf einen Internetlink – und schon ist das I-Phone gehackt. Millionen Geräte sind gefährdet. So können Verbraucher sich schützen.
Forschern zufolge sind gerade ein Viertel aller I-Phones nicht sicher: Wegen einer Schwachstelle können Hacker in Sekundenschnelle das Gerät übernehmen, persönliche Daten stehlen. Nutzer müssen dazu laut den Forschern nur einen einzigen präparierten Link anklicken – zum Beispiel in einer Mail, Chat-Nachricht oder auf einer Webseite. Das...
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