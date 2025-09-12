Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem Data Act können Verbraucher nun die Herausgabe von Daten fordern, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben.
Mit dem Data Act können Verbraucher nun die Herausgabe von Daten fordern, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Mit dem Data Act können Verbraucher nun die Herausgabe von Daten fordern, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben.
Mit dem Data Act können Verbraucher nun die Herausgabe von Daten fordern, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Multimedia
Info-Angebot zum EU-Data-Act: Erklärungen und Tipps online
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nutzungsrechte an Gerätedaten haben sich bislang vor allem die Hersteller eingeräumt. Ein neues EU-Gesetz soll das ändern: Es gibt Bürgern mehr Kontrolle. Aber auch über schon bestehende Daten?

Berlin.

Ab sofort haben Menschen in der EU das Recht, auf alle Daten zuzugreifen, die Geräte in ihrem Besitz erzeugen, sammeln oder die mit den Geräten verbundene Dienste erheben. Sie können die Daten auch löschen oder an Dritte weitergeben.

Wichtig: Die Pflicht zur Herausgabe betrifft nur Daten, sie seit der Anwendbarkeit der neuen Regeln am 12. September 2025 erstellt worden sind. Darauf weist die Bundesnetzagentur hin.

Welche Daten genau müssen herausgegeben werden - und wie?

Die Aufsichtsbehörde hat unter "Bundesnetzagentur.de/data-act" ein neues Informationsangebot online gestellt, das einen Überblick über die neuen Regeln geben soll und erläutert, worum es geht: Produktdaten und verbundene Dienstdaten müssen samt zugehöriger Metadaten für Nutzende einfach, sicher, unentgeltlich, in einem umfassenden, strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden. Auch personenbezogene Daten müssen herausgegeben werden

Die Regeln gelten für alle Hersteller vernetzter Produkte, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden und für die Anbieter verbundener Dienste - ganz unabhängig vom Ort ihrer Niederlassung, also auch für Nicht-EU Anbieter.

Was sind vernetzte Produkte und verbundene Dienste?

Mit Geräten sind vor allem vernetzte Produkte und Gegenstände gemeint, die Daten über ihre Nutzung, Leistung oder Umgebung erfassen. Ein verbundener Dienst ist mit dem jeweiligen Gerät verbunden und beeinflusst dessen Funktionsweise, etwa durch die Übermittlung von Daten oder Befehlen.

Beispiele für vernetzte Produkte:

- Smarte Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Türschlösser.
- Smarte Elektronik wie Fernseher oder Smartwatches.
- Vernetzte Fahrzeuge wie Pkw.
- Virtuelle Assistenten, die mit vernetzten Produkten oder verbundenen Diensten interagieren.

Ausgenommen sind den Angaben zufolge zum einen Prototypen, zum anderen Produkte, deren Hauptfunktion die Speicherung, Verarbeitung, Anzeige oder Übertragung von Daten ist - beispielsweise Server und Router.

Beispiele für verbundene Dienste:

- Apps zur Steuerung eines Kühlschranks.
- Apps für Smartwatches, die Sportaktivitäten aufzeichnen und auswerten.

Ganz allgemein formuliert lassen sich verbundene Dienste wie folgt beschreiben: Dienste, die ein vernetztes Produkt in einer bestimmten Weise beeinflussen.

Ausnahmen etwa für Kleinst- und Kleinunternehmen

Grundsätzlich gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur Bereitstellung von Daten, die von vernetzten Produkten oder verbundenen Diensten generiert werden. Etwa dann, wenn die Produkte von einem Kleinst- oder Kleinunternehmen und bestimmten mittleren Unternehmen hergestellt beziehungsweise konzipiert werden, oder wenn ein solches Unternehmen die verbundenen Dienste erbringt.

Bei Problemen: Erst kontaktieren, dann beschweren

Wer sich in seinen Rechten nach dem EU-Data-Act verletzt fühlt, sollte zunächst das jeweilige Unternehmen oder den jeweiligen Diensteanbieter kontaktieren, um das Problem zu lösen, rät die Bundesnetzagentur.

Hilft das nicht, kann künftig Beschwerde auf einem Beschwerdeportal eingereicht werden. Ebenso werden sich Stellen zur Streitbeilegung anrufen lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
10.09.2025
5 min.
Smart-TV bis E-Bike: Nutzer bekommen ab Freitag neue Rechte
Daten, die etwa Geräte für das "smart Home" sammeln, sollen Nutzerinnen und Nutzern ab Freitag leichter zugänglich gemacht werden. (Symbolbild)
Hersteller müssen künftig offenlegen, welche Daten bestimmte Geräte sammeln – und wie Nutzer darauf zugreifen können. Das soll für Verbraucher einige Vorteile mit sich bringen - zumindest theoretisch.
Niklas Treppner, dpa
14:19 Uhr
2 min.
Rund Tausend Tote bei Fluten in Pakistan
Unwetter in Pakistan
Pakistan kämpft weiter mit massiven Überschwemmungen. Das Wasser bringt neben Zerstörungen noch eine weitere Gefahr mit sich.
12.09.2025
2 min.
Mehr Rechte für Nutzer – EU-Datengesetz greift
Daten, die etwa Geräte für das "smart Home" sammeln, sollen Nutzerinnen und Nutzern ab Freitag leichter zugänglich gemacht werden. (Symbolbild)
Die Kaffeemaschine als Datenschatz? Ein neues EU-Gesetz macht Gerätedaten den Nutzerinnen und Nutzern zugänglich. Nicht nur sie sollen davon profitieren.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel