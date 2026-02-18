IT-Störung bei der Deutschen Bahn: DB-App und Buchungssysteme erneut betroffen

Reisende berichten seit Dienstagabend von Problemen mit der DB-App. Die Deutsche Bahn bestätigt eine IT-Störung.

Die Deutsche Bahn (DB) kämpft erneut mit technischen Problemen. Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, könne es aufgrund einer IT-Störung seit Mittwochmorgen wieder zu Einschränkungen bei Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Auch die DB-App ist davon betroffen.