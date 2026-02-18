MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die DB-App war am Mittwochmorgen gestört. Bereits am Dienstag soll das Problem begonnen haben.
Die DB-App war am Mittwochmorgen gestört. Bereits am Dienstag soll das Problem begonnen haben. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die DB-App war am Mittwochmorgen gestört. Bereits am Dienstag soll das Problem begonnen haben.
Die DB-App war am Mittwochmorgen gestört. Bereits am Dienstag soll das Problem begonnen haben. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Update
Technik & Digitales
IT-Störung bei der Deutschen Bahn: DB-App und Buchungssysteme erneut betroffen – Was war der Grund?
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reisende berichten seit Dienstagabend von Problemen mit der DB-App. Die Deutsche Bahn bestätigt eine IT-Störung. Demnach gab es einen Cyberangriff. Inzwischen ist das Problem behoben.

Die Deutsche Bahn (DB) kämpft erneut mit technischen Problemen. Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, könne es aufgrund einer IT-Störung seit Mittwochmorgen wieder zu Einschränkungen bei Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Auch die DB-App ist davon betroffen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 18.02.2026 | 08:48 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
12:01 Uhr
3 min.
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
12:00 Uhr
3 min.
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.
Ronny Hager
30.01.2026
4 min.
Intercity von Chemnitz über Freiberg am Freitag nur bis Berlin: Pechsträhne des IC nach Rostock dauert an
Der frühe IC von Chemnitz über Freiberg, Dresden und Berlin nach Rostock fiel am 16. Januar aus.
Der IC von Chemnitz über Freiberg nach Rostock fuhr am 16. Januar nicht. Eine Leserin fragt nach den Gründen. Ausfälle gab es auch am Montag und am Mittwoch. Am Donnerstag war Berlin die Endstation.
Heike Hubricht
12.02.2026
10 min.
Angst bei der Ticketkontrolle: Zugbegleiter in Sachsen will jetzt mit Stichschutzweste arbeiten
Zugbegleiter Christian Wagner in der S-Bahn SX5 von Zwickau nach Halle.
Nach dem Tod eines Kollegen in Rheinland-Pfalz spricht ein DB-Mitarbeiter in der S-Bahn von Zwickau nach Leipzig über Nachtschichten ohne Polizei, aggressive Schwarzfahrer und wie er sich künftig schützt.
Oliver Hach
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
Mehr Artikel