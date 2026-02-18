IT-Störung bei der Deutschen Bahn: DB-App und Buchungssysteme erneut betroffen – Was war der Grund?

Technik & Digitales
Reisende berichten seit Dienstagabend von Problemen mit der DB-App. Die Deutsche Bahn bestätigt eine IT-Störung. Demnach gab es einen Cyberangriff. Inzwischen ist das Problem behoben.
Die Deutsche Bahn (DB) kämpft erneut mit technischen Problemen. Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, könne es aufgrund einer IT-Störung seit Mittwochmorgen wieder zu Einschränkungen bei Auskunfts- und Buchungssystemen kommen. Auch die DB-App ist davon betroffen.
Erschienen am: 18.02.2026 | 08:48 Uhr