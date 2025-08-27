Koop-Hit mit Frustfaktor: "Paddle Paddle Paddle"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So spaßig kann Frust sein: Das Koop-Spiel Spiel "Paddle Paddle Paddle" stellt Freundschaften auf die Probe.
So spaßig kann Frust sein: Das Koop-Spiel Spiel "Paddle Paddle Paddle" stellt Freundschaften auf die Probe. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Per Paddelboot versucht man im Spiel "Paddle Paddle Paddle" allerlei Hindernisse zu umschiffen.
Per Paddelboot versucht man im Spiel "Paddle Paddle Paddle" allerlei Hindernisse zu umschiffen. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Mensch über Bord: Schon auf dem Startbildschirm wird klar, dass bei "Paddle Paddle Paddle" mit Verlusten zu rechnen ist.
Mensch über Bord: Schon auf dem Startbildschirm wird klar, dass bei "Paddle Paddle Paddle" mit Verlusten zu rechnen ist. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Uuund Abfahrt: Diese gelben Felder beschleunigen das Boot bei "Paddle Paddle Paddle" schlagartig.
Uuund Abfahrt: Diese gelben Felder beschleunigen das Boot bei "Paddle Paddle Paddle" schlagartig. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Chaos vorprogrammiert: Bei "Paddle Paddle Paddle" lässt sich online sogar zu viert paddeln.
Chaos vorprogrammiert: Bei "Paddle Paddle Paddle" lässt sich online sogar zu viert paddeln. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
So spaßig kann Frust sein: Das Koop-Spiel Spiel "Paddle Paddle Paddle" stellt Freundschaften auf die Probe.
So spaßig kann Frust sein: Das Koop-Spiel Spiel "Paddle Paddle Paddle" stellt Freundschaften auf die Probe. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Per Paddelboot versucht man im Spiel "Paddle Paddle Paddle" allerlei Hindernisse zu umschiffen.
Per Paddelboot versucht man im Spiel "Paddle Paddle Paddle" allerlei Hindernisse zu umschiffen. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Mensch über Bord: Schon auf dem Startbildschirm wird klar, dass bei "Paddle Paddle Paddle" mit Verlusten zu rechnen ist.
Mensch über Bord: Schon auf dem Startbildschirm wird klar, dass bei "Paddle Paddle Paddle" mit Verlusten zu rechnen ist. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Uuund Abfahrt: Diese gelben Felder beschleunigen das Boot bei "Paddle Paddle Paddle" schlagartig.
Uuund Abfahrt: Diese gelben Felder beschleunigen das Boot bei "Paddle Paddle Paddle" schlagartig. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Chaos vorprogrammiert: Bei "Paddle Paddle Paddle" lässt sich online sogar zu viert paddeln.
Chaos vorprogrammiert: Bei "Paddle Paddle Paddle" lässt sich online sogar zu viert paddeln. Bild: Assemble Entertainment/Zoroarts/dpa-tmn
Multimedia
Koop-Hit mit Frustfaktor: "Paddle Paddle Paddle"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sich mal richtig schön in die Haare kriegen: Wer Streit sucht, kann beim Spiel "Paddle Paddle Paddle" fündig werden. Das ganze Spiel ist kompletter Frust - und macht dadurch mächtig Spaß.

Berlin.

Paddeln ist in der Theorie eigentlich ganz einfach: Eine Person sitzt links im Boot, die andere rechts - je mit einem Paddel in der Hand. Paddelt links, dreht sich das Boot nach rechts - und auf der anderen Seite genau umgekehrt. Paddeln beide, geht’s vorwärts.

Mit diesem Wissen hat man auch schon alle Voraussetzungen, um mit dem Bildschirmspiel "Paddle Paddle Paddle" starten zu können - denn um mehr geht's hier gar nicht. Idealerweise spielt man zu zweit, jede Person auf dem Boot wird von einem der Spielenden kontrolliert - mit nur einer Taste.

Charmant-lieblose Hindernisse

Bei der gemeinsamen Paddeltour geht es durch einen charmant-lieblos gestalteten Hindernisparcours. Rotierende Stacheln am Rande des Wassers, sich drehende Stachel-Windrädern in der Mitte, Lavagruben, große Steine und aus dem Boden ploppende Stacheln können das Boot mit nur einer Berührung zum Kentern bringen. Das Boot bewegt sich dabei wie Super Mario in einem Eislevel: Es schlittert ein wenig und bevor man volle Geschwindigkeit erreicht, muss man erst einmal ordentlich lospaddeln.

Das benötigt von den Spielenden enorm viel Koordination. Sie müssen sich einig sein, wer wann paddelt, um die Hindernisse zu überwinden. Selbstverständlich passieren dabei enorm viele Fehler. Da die Checkpoints auf der Strecke zunehmend herausfordernd platziert sind, müssen bestimmte Passagen auch immer und immer wieder neu versucht werden, weil schon der kleinste Verpaddler zum Scheitern genügt.

Hit bei Game-Streamern

Natürlich hat sich das Game vor allem bei Streamerinnen und Streamern schnell verbreitet. Sie können hier zusammenarbeiten - oder sich gegenseitig anschreien. Die Kategorie der Spiele mit einem sehr einfachen Prinzip, reduziert-trashigem Design und hohem Frustpotenzial wird damit um ein Koop-Spiel erweitert. Dass man es auch alleine spielen könnte, wird dem Design allerdings nicht gerecht.

"Paddle Paddle Paddle" gibt es über Steam für den PC und kostet rund fünf Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
10 min.
Gamescom-Highlights: Von Star Trek bis Dungeons & Dragons
Noch bis zum Sonntag (24. August) findet in Köln die größte Videospielmesse der Welt statt - die Gamescom.
Die Messehallen in Köln sind wieder vollgestopft mit neuen Games. Von den großen Blockbustern bis hin zu kleinen Indies ist quasi alles dabei. Diese Games können sich Fans genauer anschauen.
Benedikt Wenck, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
14.08.2025
3 min.
Was alles in ein Leben passt - in 80,5 Sekunden
Sehen Sie den Punkt auf der Rückenlehne? "Time Flies" macht Spieler zur Fliege und packt ein ganzes Leben in wenige Sekunden.
Was sind schon 80,5 Sekunden? Für eine Fliege im Spiel "Time Flies" eine ganze Lebenszeit. Und die will gut genutzt werden. Also los, keine Zeit verlieren! Bsssssssssss!
Mehr Artikel