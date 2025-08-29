Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Smartwatch am Handgelenk: Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren.
Smartwatch am Handgelenk: Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Smartwatch am Handgelenk: Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren.
Smartwatch am Handgelenk: Regelmäßige Tragepausen helfen der Haut, sich zu regenerieren. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Multimedia
Macht Sinn: Wearables immer mal wieder ablegen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kein Schritt ohne Smartwatch: Die kleinen Computer am Handgelenk können den Puls messen, an Termine erinnern, bezahlen und vieles mehr. Trotzdem gibt es Gründe, sie auch mal abzusetzen.

Berlin.

Fitnesstracker oder Smartwatch sind im Alltag nützlich, aber sie sollten zwischendurch immer mal runter vom Handgelenk. Darauf weist die Zeitschrift "Computer Bild" (Ausgabe 19/2025) hin. 

Hautreizungen vermeiden

Zum einen braucht die Haut eine Pause. Denn vor allem bei Hitze sammelt sich unter den Geräten schnell Schweiß, der juckende Hautreizungen auslösen kann. Wer solche Rötungen bemerkt, sollte das Gerät sofort abnehmen und erst nach dem Abheilen wieder tragen.

Achtung: Gerade bei einer langen Akkulaufzeit der Wearables kann man das Absetzen schon mal vergessen - doch selbst die Hersteller empfehlen regelmäßige Tragepausen.

Geräte schonen

Zum anderen geht es um die Geräte: Bei direkter Sonne können Smartwatches überhitzen, Features deaktiviert oder sogar beschädigt werden. Deshalb besser beim Sonnenbaden abnehmen und an einem kühlen Ort ablegen, heißt es in der "Computer Bild".

Außerdem sollten Sie Smartwatch und Fitnesstracker regelmäßig säubern und nach dem Schwimmen Chlor oder Salzwasser abspülen. Gereinigt wird bei wasserfesten Modellen einfach mit lauwarmem Wasser oder etwas Reinigungsalkohol. Am Ende immer gut abtrocknen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
15.08.2025
2 min.
Android-Feature: Google Maps stoppt GPS-Aussetzer
Vor der Fahrt aktivieren: Google Maps kann sogenannte Bluetooth-Beacons nutzen, um die Navigation vorübergehend auch ohne GPS-Signal zu gewährleisten.
Wenn das GPS-Signal versagt, ist es oft auch mit der Navigation vorbei. Für Ortsunkundige kann dann schnell mal ein Blindflug beginnen. Mit einem neuen Feature will Google Maps das Problem beheben.
18.08.2025
2 min.
Over-Ear-Kopfhörer: Die Top-Modelle im Test
Die Zeitschrift "Computer Bild" hat Over-Ear-Kopfhörer getestet. Sieger sind die "Sonos Ace"-Kopfhörer mit der Note 1,2.
Kräftige Klänge, bequemer Bügel und ausreichend Akku - beim Kauf von Kopfhörern gibt es so einiges zu beachten. Die Auswahl ist groß. Doch welche schneiden am besten ab?
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
Mehr Artikel