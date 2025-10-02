Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Per Smartphone lassen sich vernetzte Überwachungskameras bequem steuern und kontrollieren.
Per Smartphone lassen sich vernetzte Überwachungskameras bequem steuern und kontrollieren. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Per Smartphone lassen sich vernetzte Überwachungskameras bequem steuern und kontrollieren.
Per Smartphone lassen sich vernetzte Überwachungskameras bequem steuern und kontrollieren. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Multimedia
Mit Motor und Solar: Was eine gute Sicherheitskamera kann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welche Funktionen bieten moderne Überwachungskameras – und worauf sollten Käufer im Hinblick auf Bildqualität, Speicherung und Wetterschutz besonders achten? Dieser Test verrät es.

Hannover/Berlin.

Vernetzte Überwachungskameras liefern ab 100 Euro brauchbare Bildqualität. Für ein Modell mit hochauflösenden Sensoren, mehreren Objektiven, einem Schwenkmotor und einem regenfesten Gehäuse muss man aber mindestens das Doppelte ausgeben. Zu diesem Test-Ergebnis kommt die Fachzeitschrift "c't", die fünf vernetzte Kameras zu Preisen zwischen 100 und 650 Euro untersucht hat (Ausgabe 21/25).

Für den Außeneinsatz sollte eine Kamera mindestens eine IP65-Zertifizierung gegen Strahlwasser besitzen. Außerdem lohnt es sich den Experten zufolge, auf Modelle mit Solarpanels zu setzen: Denn selbst kleine Panels reichten meist aus, um selten aktivierte Kameras ohne Netzteil zu betreiben.

Kameras mit farbigen Nachtbildern "verraten" sich selbst

Ansonsten sei Full-HD-Auflösung ratsam, da für die rechtssichere Identifizierung von Personen (nach DIN EN 62676-4) eine Pixeldichte von etwa 250 Pixel pro Meter erforderlich ist. Farbige Nachtbilder sind auf der anderen Seite vorteilhaft, weil damit etwa auffällige Kleidung besser wiedererkannt werden kann.

Allerdings werden die Farbbilder meist mit zusätzlich von der Kamera ausgestrahltem, sichtbaren Licht "erkauft" - Licht, das Kriminelle auf den Kamerastandort aufmerksam machen und zur Zerstörung des Geräts führen könnte.

Beim Speichern der Kamera-Aufnahmen geht laut den Experten der Trend weg von der Cloud. Der Online-Speicher sei zwar bequem, mache Nutzerinnen und Nutzer aber abhängig vom Anbieter, dessen Diensten und Servern.

Die meisten Modelle können die Videos lokal speichern

Die meisten Kameras im Test boten lokale Speichermöglichkeiten direkt in der Kamera per Speicherkarte oder im Heimnetzwerk per NAS-Speicher an – gut für die Privatsphäre und das Budget, weil bei lokaler Speicherung keine Monatsgebühren beim Hersteller fällig werden.

Die Zeitschrift merkt aber auch an, dass Kameras allein keine Sicherheitsgarantie fürs Heim bieten und natürlich auch keinen physischen Schutz. Deshalb seien Sicherungsmaßnahmen wie etwa einbruchhemmende Fassadenelementen oder eigenes Kontrollieren unabdingbar. Einbruchmeldesysteme mit Videoüberwachung könnten dann ergänzend hinzukommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
18.09.2025
9 min.
Wo das iPhone Air noch Luft nach oben hat
Das - mal abgesehen vom Kamerabuckel - bisher dünnste iPhone - das iPhone Air. Und taugt das was?
Mit dem dünnen Air mischt Apple die Modell-Palette der iPhones auf. Es ist beeindruckend schlank. Aber welche Kompromisse geht man dafür ein? Und wer greift lieber zum Pro oder zum normalen iPhone 17?
Andrej Sokolow, dpa
10.09.2025
2 min.
Statt neu: Tipps zum Kauf aufbereiteter Smartphones
Zum Standard gehört, dass Refurbished-Smartphones ausführlich getestet und defekte Teile ersetzt werden.
Vorbei die Zeiten, als Händler nur neue Handys verkauften. Längst sind auch gebrauchte Geräte im Angebot. Es gibt sogar Anbieter, die ausschließlich Aufgearbeitetes verkaufen. Kann man da zugreifen?
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel