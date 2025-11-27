Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Technik & Digitales
Personalisierte Inhalte in Ihrer App: Freie Presse „Für mich“ geht an den Start
Von Benjamin Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freie Presse bietet Ihnen ab sofort die Möglichkeit, sich individuell Inhalte anzeigen zu lassen. Das bedeutet: Sie wählen aus, welche Orte und Themen Sie interessieren – und behalten den Überblick über das, was wirklich wichtig für Sie ist.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen ab heute eine neue Funktion in der „Freie Presse“-App vorstellen zu dürfen. Sie heißt kurz und knapp „Für mich“. Und genau das soll die Funktion bieten: eine Übersicht über Artikel, die Sie wirklich interessieren – abhängig von Ihren persönlichen Interessen. Ein Bereich „Für mich“ eben.

So funktioniert das Ganze:

In der Navigationsleiste der News-App – also in dem Teil, der nicht das E-Paper zeigt – finden Sie ein neues Symbol: eine Figur, wie im Bild oben in diesem Beitrag dargestellt. Tippen Sie darauf, können Sie Themen sowie Orte auswählen, die Sie interessieren. Direkt im Anschluss landen Sie bereits in Ihrer persönlichen Übersicht.

Freie Presse „Für mich“ ist eine neue Funktion. Daher sind wir sehr daran interessiert, sie schrittweise zu verbessern – und sie dabei an Ihre Bedürfnisse als Leserinnen und Leser anzupassen. Sie haben deshalb die Möglichkeit, uns Anregungen, Kritik oder gerne auch Lob zu senden. Über ein großes Feld „Dein Feedback an uns“ gelangen Sie zu einer Maske, über die Sie uns schreiben können.

So, nun genug Theorie: In der „Freie Presse“-App finden Sie wie beschrieben die neue Funktion. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, Entdecken und Lesen!

Ihre Freie Presse

