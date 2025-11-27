Personalisierte Inhalte in Ihrer App: Freie Presse „Für mich“ geht an den Start

Die Freie Presse bietet Ihnen ab sofort die Möglichkeit, sich individuell Inhalte anzeigen zu lassen. Das bedeutet: Sie wählen aus, welche Orte und Themen Sie interessieren – und behalten den Überblick über das, was wirklich wichtig für Sie ist.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen ab heute eine neue Funktion in der „Freie Presse“-App vorstellen zu dürfen. Sie heißt kurz und knapp „Für mich“. Und genau das soll die Funktion bieten: eine Übersicht über Artikel, die Sie wirklich interessieren – abhängig von Ihren persönlichen Interessen. Ein Bereich „Für mich“ eben.

So funktioniert das Ganze:

In der Navigationsleiste der News-App – also in dem Teil, der nicht das E-Paper zeigt – finden Sie ein neues Symbol: eine Figur, wie im Bild oben in diesem Beitrag dargestellt. Tippen Sie darauf, können Sie Themen sowie Orte auswählen, die Sie interessieren. Direkt im Anschluss landen Sie bereits in Ihrer persönlichen Übersicht.

Für mich“ heißt das neue personalisierte Angebot der Freien Presse. Sie finden es in der App-Navigation am unteren Bildschirm-Rand. Bild: Freie Presse Für mich“ heißt das neue personalisierte Angebot der Freien Presse. Sie finden es in der App-Navigation am unteren Bildschirm-Rand. Bild: Freie Presse

Das Gute an Freie Presse „Für mich“: Die App lernt über Ihre erste Auswahl hinaus, welche Themen Sie besonders interessieren. So schaffen wir es, Ihnen etwa auch Beiträge der Vortage zu zeigen, die Sie sonst vielleicht verpasst hätten. Inhalte von geringerer Relevanz werden gleichzeitig weniger angezeigt. Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, über das Einstellungs-Zahnrädchen rechts oben in der Maske Ihre persönliche Auswahl neu anzupassen.

Über das Einstellungsrad rechts oben können Sie auch später noch Einfluss darauf nehmen, was Ihnen angezeigt wird. Zudem finden Sie daneben eine Übersicht über bereits gelesene Artikel. Bild: Freie Presse Über das Einstellungsrad rechts oben können Sie auch später noch Einfluss darauf nehmen, was Ihnen angezeigt wird. Zudem finden Sie daneben eine Übersicht über bereits gelesene Artikel. Bild: Freie Presse

Freie Presse „Für mich“ ist eine neue Funktion. Daher sind wir sehr daran interessiert, sie schrittweise zu verbessern – und sie dabei an Ihre Bedürfnisse als Leserinnen und Leser anzupassen. Sie haben deshalb die Möglichkeit, uns Anregungen, Kritik oder gerne auch Lob zu senden. Über ein großes Feld „Dein Feedback an uns“ gelangen Sie zu einer Maske, über die Sie uns schreiben können.

So, nun genug Theorie: In der „Freie Presse“-App finden Sie wie beschrieben die neue Funktion. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, Entdecken und Lesen!

Ihre Freie Presse